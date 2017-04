Attentato Stoccolma, Donald Trump prevede cose: da fake news a inquietante presagio

Melbourne, Florida. Donald Trump, nel mese di febbraio, sorprende il pubblico intervenuto a un suo comizio: “Visto quello che è successo in Svezia venerdì? Chi poteva immaginarlo? Stanno avendo problemi che neanche immaginavano…”. Il presidente degli Stati Uniti vuole portare esempi concreti per supportare le sue politiche contro l’immigrazione e cita un attentato nel Paese scandinavo. Che però, fino a quel momento, non c’era mai stato. Addirittura, qualche giorno dopo, The Donald si scusa via Twitter e spiega il misunderstanding.

L’attentato, però, si verifica puntualmente meno di due mesi dopo, con un camion che piomba sulla folla in pieno centro a Stoccolma, nel bel mezzo del pomeriggio. Inquietante coincidenza. Da fake news, quella di Donald Trump si è trasformato in un sinistro presagio. Ancor di più se si pensa all’esatta corrispondenza tra il giorno citato dal presidente americano nel suo discorso (“venerdì”) e quello in cui si è svolto l’attacco terroristico.

LA RETE IMPAZZISCE SU TRUMP E LA SVEZIA

La rete è già impazzita. Si possono immaginare i commenti su Facebook e su Twitter dei complottisti, ma c’è anche una buona fetta di utenti della rete che pensano che Trump abbia portato sfortuna.

Ma Trump non aveva parlato di Svezia? E non si riferiva ad un venerdì? — massimilianospucches (@massimi77280219) 7 aprile 2017

Secondo molti frequentatori di Twitter, la coincidenza non sarebbe casuale. C’è chi pensa che Trump sia una specie di veggente e c’è chi sostiene che, in fondo, durante il famoso comizio, abbia solo sbagliato il giorno sull’agenda:

Quindi un paio di mesi fa quando trump sbagliando parlò di attentato in Svezia aveva solo sbagliato la data o era… https://t.co/qN6SGb8pGe — bonfo (@ateliersonique) 7 aprile 2017

In realtà, c’è anche chi ricorda la giustificazione data da Trump e il fatto che lui abbia citato la Svezia soltanto a proposito dell’escalation della criminalità dovuta – secondo il presidente americano – alle sue politiche sull’accoglienza:

#Trump non ha predetto nessuno attacco terroristico.

Quando ha parlato della #Svezia parlava dell’aumento della criminalità. #Stoccolma — Sam (@Sam990i) 7 aprile 2017

Ma la tentazione di unire le sue cose insieme è troppo forte. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, la rete ci offrirà nuove perle sul caso di Trump che prevede cose e che trasforma anche le fake news in inquietanti presagi.