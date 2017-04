Il fan club italiano di Donald Trump su Facebook sta con la Siria

L’attacco Usa in Siria deciso da Donald Trump ha deluso molti dei suoi sostenitori italiani. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno espresso commenti critici contro il bombardamento americano, come fatto anche dal M5S. Su Facebook sconcerto e delusione si legge sul fan club italiano di Donald Trump. Una pagina con una relativa consistenza, visto che è seguita da oltre 50 mila persone. Oggi non è un buongiorno, hanno dichiarato gli amministratori della pagina del Donald Trump Italian Fan Club. Dopo lo scoramento iniziale il Donald Trump italian fan club ha rotto gli indugi e si è schierato apertamente con la Siria. Rottura con il presidente americano, come dimostrano i post successivi. L’ammirazione per Donald Trump può reggere tutto, ma non le guerra agli altri popoli, specie se alleati con la Russia di Vladimir Putin come quello siriano. Il sovranismo, il motivo dell’entusiasmo per Trump, non può tollerare una simile contraddizione.

I commentatori del Donald Trump italian fan club sono prevalentemente schierati contro l’attacco americano in Siria. Alcuni difendono il presidente, rimbrottati con rare pere complottiste.

Allora nessuno ancora nn ha capito un caxxo…. La banca centrale SIRIANA deve essere in mano hai massoni alla famiglia ROTHSCHILD, il governo deve cadere per mettere le mani nella banca, idem con patate hanno fatto con gheddaffi, ma quale governo butterebbe bombe gas per uccidere la propria popolazione e specialmente i propri bambini? Andate a farvi una ricerca sulla famiglia ROTHSCHILD, anche David Rockefeller ne faceva parte che finalmente è morto

Tra i commenti il post più apprezzato è quello con la foto di sostegno a Bashar Assad.