La storia (falsa) di Alessandro Di Battista che va al derby anziché alla Camera

Il 5 stelle Alessandro Di Battista, super tifoso della Lazio, viene accusato dal Pd di essere andato allo stadio a vedere la semifinale del derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio proprio mentre alla Camera si discuteva della legge sul fine vita tra dibattito e votazione degli emendamenti.

LA BUFALA DI DI BATTISTA AL DERBY E LA FOTO ALL’OLIMPICO

«A un certo punto della seduta Di Battista ha preferito andarsene, tanto che risulta assente nei registri della seduta, per andare a tifare la sua squadra del cuore, abbandonando l’Aula che discuteva su una legge importantissima. A parti inverse cosa avrebbero detto i grillini?», ha dichiarato il dem (giallorosso) Marco Miccoli. In realtà Dibba è andato via prima ma non per finire all’Olimpico bensì negli studi di Di Martedì come ospite.

Eppure, nonostante ciò, sui social è girata per ore una vecchia foto del 5 stelle con la sciarpa bianco celeste.

Di Battista all’Olimpico per il derby, Pd attacca: «Intanto alla Camera si discuteva di fine-vita» https://t.co/90l18zLUdR @ilmessaggeroit — Luis A. Orellana (@luisorel) 6 aprile 2017

In realtà quell’immagine fa parte di una foto vecchia circolata quando il deputato fu pizzicato all’Olimpico. I siti laziali la usano dal 2015. Così, a scivolone preso, dalla parte di Dibba si schiera anche Luigi Di Maio. Il vicepresidente alla Camera twitta: “#Fakenews su @ale_dibattista allo stadio dimostra che @ilmessaggeroit (che ha riportato la news ndr) non verifica notizie, è solo il mattinale del PD. Direttore si scusi!”