Fedez è una scimmia che bella, firmato Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia, nato come Fabrizio Tarducci ma conosciuto dal mondo della musica e dello spettacolo come Fabri Fibra, ha attaccato l’interprete più conosciuto dell’hip-hop italiano in modo molto duro. Fabri Fibra sta promuovendo il suo nuovo disco, Fenomeno, e ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Il rapper ha parlato di vari temi, in particolare di come si approccia ancora alla musica che l’ha reso famoso. Esprimendo stima per i giovani colleghi hip-hop che provano a esprimersi in modo sincero, Fabri Fibra ha accusato Fedez di esser unicamente un prodotto del mondo dello spettacolo.

I rapper di oggi non hanno contenuto perché hanno accettato la sconfitta della società e parlano solo di moda. Non credono più a nulla, del resto dopo 20 anni di Berlusconi non è rimasto nemmeno uno slogan. Dopo questa distruzione ci vorrebbe una leadership forte. Non basta Grillo. E non mi va bene nemmeno Renzi, arrivato al potere senza un voto. Però mi rivedo nella voglia di dare fastidio di questi rapper. A differenza dei vari Michele Bravi che non hanno idea di cosa fare ma si vedono bene a farlo e allora fanno quello che gli dicono i vecchi, i rapper (e i cantautori indie) sono self made man che cercano di spodestare chi c’è. Non parlo di Fedez che prende i soldi dai vecchi della tv, ma in ogni circo serve una scimmia che balla

Parole molto dure, alle quali per ora Fedez non ha risposto. Il rapper protagonista di diversi show TV come X Factor è noto per le sue polemiche online sui social media, e sembra probabile che risponderà a Fabri Fibra.