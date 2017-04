Cosa è Girlboss: la geniale serie tv Netflix prodotta da Charlize Theron | TRAMA | TRAILER

Netflix parte il prossimo 21 aprile con Girlboss, la nuova serie prodotta (anche) da Charlize Theron e ispirata dal bestseller omonimo della sua autrice, Sophia Amoruso, fondatrice della Nasty Gal, società da Time con la più veloce crescita nel 2012.

Brit Robertson vestirà i panni di Sophia. La ragazza ha la passione degli abiti vintage, li scova nei mercatini più assurdi per poi rivenderli sulla sua pagina eBay. Dalla vendita on line alla start up il passo è breve.

Nel trailer figura anche Dean Norris di Breaking Bad e nella serie c’è un cammeo di RuPaul.

Come è finita la società di Amoruso? Nel novembre 2016 la Nasty Gal ha dichiarato il fallimento. Chissà se la serie seguirà pedissequamente la sua storia.

GIRLBOSS: TRAMA, CAST, TRAILER E NUMERO PUNTATE

Girlboss sarà fatto da 13 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. La serie è stata scritta e prodotta da Kay Cannon (Voices 1 & 2, 30 Rock, per dire). Charlize Theron, Laverne McKinnon e Beth Kono di Denver & Delilah, Christian Ditter (di Single, ma non troppo) hanno lavorato come produttori esecutivi. Ditter ha anche diretto diversi episodi della serie.

Nel cast figurano Britt Robertson (Sophia), Ellie Reed (Annie), Alphonso McAuley (Dax), Johnny Simmons (Shane) e Dean Norris (Jay).

(foto da Girlboss/Facebook official page)