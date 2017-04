OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

CAPRICORNO

Prima di entrare nel vivo del tuo oroscopo mensile, devo farti una piccola premessa, perché ad aprile percorri la Quarta tappa, una delle più importanti del tuo Giro intorno all’anno, e questo merita un approfondimento. C‘è un collegamento strettissimo tra il mese del tuo compleanno e questo periodo. Immagina che ciascun anno della tua vita inizi al momento del compleanno, quando i tuoi desideri e le tue aspirazioni di cambiamento formano un “seme” che contiene dentro di sé una nuova immagine. Come ogni seme, il suo contenuto è pura potenza, e lavora per vedere la luce e trasformarsi in atto. La tua nuova immagine interiore “deve” emergere anche all’esterno e improntare la tua vita personale, professionale e affettiva.

Dopo il compleanno, mese dopo mese, questo seme mette i primi germogli, inizia a lavorare silenziosamente dentro di te, nel grembo protetto della terra. Finché giunge un momento in cui il germoglio è diventato abbastanza grande da emergere in superficie. Là fuori c’è il Sole, fonte di calore e di vita, ma ci sono anche condizioni atmosferiche che mettono alla prova il germoglio ancora indifeso. O, in altre parole, i tuoi propositi di crescita sono abbastanza a fuoco e arriva il momento di esprimerli, metterli a terra e trasformarli in attività concrete che non vivono più solo dentro di te e nei tuoi pensieri, ma anche fuori di te e nel mondo che ti circonda, al lavoro, in casa, in famiglia, con il partner, e così via. Emergere in superficie diventa quindi la condizione essenziale perché dal seme possa emergere la vita, ma rappresenta anche il banco di prova più importante e delicato.

Ho fatto questa premessa perché è esattamente ciò che accadrà nell’arco delle prime tre settimane di aprile: per le tue iniziative di cambiamento, per i tuoi nuovi progetti di vita (che si muovono dentro di te dall’epoca del tuo compleanno) arriva il momento di uscire allo scoperto e trasformarsi in progetti e attività concrete. Devono farsi strada verso la realizzazione e in alcuni casi confrontarsi con chi la pensa diversamente, e potresti trovarti a difendere il germoglio dei tuoi progetti dalla capretta che non aspetta altro che poterlo brucare, dalle grandinate che potrebbero rovinarlo. Allo stesso tempo, però, è proprio in questo periodo che il tuo germoglio può cogliere i primi raggi di sole, assorbirne la luce e il calore, e trovare le occasioni giuste per crescere e svilupparsi.

Ultimamente la tua vita può esserti sembrata “bloccata” ma, sotto questa stasi apparente, dentro di te c’era un seme che lavorava in silenzio e che adesso inizia a farsi strada verso la superficie. E con Marte in ottimo aspetto fino al 21 aprile, hai anche la giusta carica per sostenerlo e difenderlo, per proporti o proporre un progetto a un nuovo referente e, in definitiva, per rimetterti in moto. Gli ultimi mesi sono stati pesanti e frenati soprattutto in campo professionale. Chi ha un lavoro dipendente con un contratto “garantito”, non ne ha risentito in termini concreti, salvo forse essersi sentito un po’ “spento” e meno motivato. Quelli che invece hanno “penato” molto a causa del cielo degli ultimi mesi sono stati i liberi professionisti, i freelance e gli imprenditori, che si sono dovuti accontentare di progetti provvisori, a termine, o non del tutto stimolanti, accantonando temporaneamente i propri progetti e le proprie ambizioni. Aprile, in questo senso, è un mese di passaggio che consente di impostare concretamente la rotta di un cambiamento importante o di un salto di qualità professionale da preparare e coltivare nei prossimi mesi, e da lanciare a ottobre. Senza spazientirsi, senza voler affrettare i tempi, è ora di far vedere la luce a quel primo germoglio di cui parlavo: è ora di cercare nuovi referenti, parlare in giro delle proprie idee cercando i giusti alleati per sostenerle e difendendole dai “rapaci” che potrebbero scipparle.

Quello di aprile è un cielo che ti spinge a scrollarti di dosso una coltre di fatica e ti sfida ad agire. Almeno fino al 21, il buon aspetto di Mercurio, Marte e Venere ti sostiene e ti offre possibilità di crescita e opportunità di maggiori profitti. Alcune novità (o guadagni extra) potrebbero giungere grazie al supporto di vecchi referenti o grazie al recupero di un’attività secondaria che in realtà corrisponde a un vecchio «amore» o a un progetto lasciato per anni in un cassetto. Se dovessi visualizzare questo periodo per il tuo segno, penserei ad un ponte tra vecchi e nuovo, dove alcune idee del passato tornano in auge, alcuni vecchi alleati offrono nuove possibilità. E penserei ad una fase di vita che – tra fatica e dubbi esistenziali – ti spinge verso i tuoi più autentici e profondi talenti. Ci sono Capricorno che da anni sognano di fare un passo verso una vita diversa, di lavorare con le loro vere passioni, di salire di grado e fare cose più importanti. Beh, questo 2017 con tutte le pressioni degli ultimi dei mesi, dice proprio questo: è arrivato il momento di azzardare e muovere un primo passo sulla corda tesa dei tuoi veri desideri.

Chi “lotta” per il rinnovo di un contratto, per la conferma di un incarico o per una prova importante da superare, deve dare il meglio di sé: la seconda parte dell’anno offre le migliori opportunità di riscossa, e molte situazioni si sbloccheranno già prima dell’estate. Chi è alle prese con una trattativa, deve cercare di mantenere un atteggiamento “elastico”: se ora ridimensioni una pretesa o accetti un compromesso pur di portarti a casa un contratto, il cielo dell’autunno ripagherà con gli interessi questo sforzo di lungimiranza. Ad aprile potrebbero invece sbloccarsi alcune trattative legate a beni immobili (compravendite, affitti) che si trascinano da qualche tempo. Attenzione, però, a non avere fretta di concludere un accordo, perché a fine mese Mercurio ingrana la retromarcia e aumenta il rischio di distrazioni.

L’amore torna a volare più alto, dopo due mesi decisamente turbolenti. I cuori solitari hanno voglia di socialità, di ficcare il naso fuori di casa per scoprire cosa c’è di nuovo tra la fauna locale. La cosa più sorprendente, tuttavia, potrebbe essere sfogliare la propria rubrica telefonica, ri-scoprire un vecchio “contatto” e soprattutto il forte desiderio di risentirlo. Gli incontri di aprile sono intriganti, con giornate assolutamente fortunate come quelle attorno all’8 e 17. Inoltre, ora che il cielo è più sereno alcuni potrebbero ripescare un incontro d’inizio anno e dargli una nuova chance. Chi ha il cuore appesantito da turbolenti trascorsi affettivi, così come chi di recente ha riaccolto un ex, potrebbe avere ancora qualche ritrosia nel viversi a pieno il sentimento: il passato non si può cancellare, ovvio, ma non può neanche essere il pretesto per cullarsi in una dimensione sospesa del «vorrei ma (ancora) non posso». Poniti degli obiettivi concreti e valuta se l’altro può essere sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Cambiano inoltre gli equilibri di alcune coppie “rodate” per questioni che riguardano i figli: a metà aprile, infatti, per qualcuno finisce il “tempo dell’attesa” e arriva il momento di dare il benvenuto a un bebè. Per altri, invece, arriva la sorpresa di un test di gravidanza che segna “+”, o di un figlio che torna in famiglia dopo un periodo trascorso fuori di casa. In ogni caso, sono novità che richiedono di trovare un nuovo assetto di regole e abitudini, e questo sulle prime potrebbe risultare spiazzante.

Insomma, nel mio libro ho intitolato il capitolo dedicato al mese di aprile “Eppur si muove”, ed è proprio così. Questo è un mese che rimescola le carte e che in alcuni casi scombina i piani, ma ha un importante pregio: la conferma che sotto la superficie di apparente immobilismo che ha costellato gli ultimi mesi, le cose non si sono mai del tutto fermate. Invisibile agli occhi, c’era un seme di nuova vita che ora inizia a muovere i primi passi verso la luce.