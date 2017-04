OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

Cancro

Aprile rappresenta una delle “tappe” più importanti del tuo “giro intorno all’anno”. Sono trascorsi nove mesi dal tuo ultimo compleanno, il tempo della maturazione, del compimento e della realizzazione. Proprio come al termine di una gravidanza, i tempi sono maturi per raccogliere il frutto di ciò che hai coltivato, curato, protetto a partire dalla scorsa estate. Ad aprile, è come se tu potessi assistere alla manifestazione concreta del tuo impegno, e al contempo ti confrontassi con gli effetti di alcune scelte dei mesi scorsi. Prova a tornare con la mente allo scorso mese di ottobre, che per il tuo segno è solitamente mese di prove, bivi e scelte. Se sei mesi fa hai dato una spinta ai tuoi propositi di cambiamento, se non ti sei tirato indietro di fronte ad un bivio o ad una scelta impegnativa ma ci hai dato dentro fino in fondo, ora potresti avere la conferma che valeva la pena di “tenere il punto”, e ottenere la “ricompensa” di quella prova di coraggio, impegno e determinazione.

Per questo motivo, aprile è innanzitutto il mese nel quale cogliere i risultati – in termini di conferme e soddisfazioni – del tuo lavoro dei mesi scorsi. E’ la fase dell’anno nella quale accadono spesso per il tuo segno le “cose” più importanti per il lavoro: promozioni, nuovi incarichi che premiano il talento, salti di crescita verso nuovi e più importanti progetti. Insomma, per chi ha seminato bene, questo è il momento di raccogliere i frutti dello sforzo. Ma, per la stessa ragione, è anche la fase dell’anno nella quale alcune scelte sbagliate mostrano le loro conseguenze. O, per chi sta lottando per attuare un cambiamento, è la fase dell’anno nella quale si “annidano” i fantasmi dello smarrimento e della difficoltà di riconoscersi nelle scelte di sempre.

In un verso o nell’altro, è un mese importante, cruciale, dove si pongono le basi del tuo prossimo “giro intorno all’anno” che inizierà tra fine giugno e luglio, quando il Sole tornerà in Cancro dando vita ad un nuovo capitolo di vita. Per questo, alcune scelte, decisioni e occasioni che si affacceranno alla tua vita durante il mese di aprile, potrebbero avere effetti di lungo termine e costituire le basi di nuovi progetti, o le premesse per un cambio di rotta del quale metterai a fuoco i termini prima dell’estate e che prenderà corpo concretamente a partire da ottobre.

Più in generale, aprile è un mese denso d’impegni e di prove lavorative. Soprattutto chi tra febbraio e marzo ha iniziato una nuova attività o lanciato un nuovo progetto, adesso si confronta con una tipica fase di “rodaggio”, dove una novità richiede un impegno “extra” prima di poter andare “a regime”. E’ importante non farsi prendere dall’ansia o dal desiderio di voler pianificare tutto, perché ad aprile gli scenari possono cambiare anche molto bruscamente, o prendere strade impreviste ma tutto sommato favorevoli. Il Sole, infatti, intorno alla metà del mese risveglia Urano, il pianeta dei grandi cambiamenti, e si congiungono proprio nella Decima casa della carriera. E’ possibile quindi che a metà aprile alcuni grandi o piccoli “colpi di scena” fatti di proposte, chiamate o occasioni possano far prendere alla tua vita professionale una strada nuova, diversa da ciò che avevi pianificato. Occhi ben aperti e riflessi pronti soprattutto per chi, come dicevo, cerca di attuare un cambiamento e muovere un passo fuori dalle routine di sempre, perché aprile potrebbe fornire davvero occasioni e spunti imprevisti.

Per alcuni imprenditori e liberi professionisti del segno, che l’anno scorso hanno scommesso su una nuova attività che finora non ha ancora dato i frutti sperati, arriva il momento di analizzare la situazione, comprendere cosa non abbia funzionato, e soprattutto correggere il tiro e definire meglio i prossimi passi. In alcuni casi, potrebbe sorgere la necessità di accettare situazioni “tampone” provvisorie, o di dividersi tra due attività in attesa di un autunno più generoso. Da ottobre, infatti, Giove formerà uno splendido trigono dal segno dello Scorpione e sbloccherà moltissime situazioni, portando numerose opportunità di rilancio.

Per l’amore, il cielo della prima metà di aprile scorre un po’ al rallentatore. Fino al 14, infatti, Venere cammina in moto retrogrado e dà vita ad un periodo di possibili dubbi e ripensamenti soprattutto per le coppie più recenti o più fragili. Dal 14, questo clima un po’ sospeso si scioglie: Venere torna diretta e percorre i gradi della Nona casa in Pesci, l’area del tuo oroscopo che parla di conquista e di espansione. Per questo, nelle coppie più forti torna la voglia di guardare al futuro e di portare la relazione un passo avanti con nuovi progetti che rilanciano la voglia di costruire insieme. O un passo indietro, per chi ha compreso che una crisi non è più recuperabile. Nell’uno o nell’altro caso, il cielo di metà aprile risveglia una sana energia di movimento, segno che questo nuovo “Cancro edizione 2017” non vuole più restare bloccato in una situazione d’insofferenza, ma ha la forza di mettere le mani nella vita per smuoverla e indirizzarla dove desidera. Per le stesse ragioni, per chi vive una relazione a metà, clandestina o incerta per altre ragioni, giunge il tempo del «o tutto, o niente». E a prescindere dall’esito, è comunque una dimostrazione di coraggio e dignità dalla quale non potrai che uscire vittorioso. Allo stesso modo, aprile può essere teatro di riavvicinamenti per chi ha affrontato una temporanea separazione, dovuta al lavoro di uno dei due o a una pausa di riflessione. I cuori solitari si risvegliano al richiamo della primavera, con ottime possibilità d’incontro, specialmente intorno al 22 e 23. Privilegiati Toro e Pesci, ma occhio anche a Vergine, Sagittario e Capricorno.