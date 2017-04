OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

Gemelli

Finalmente si comincia a sbrogliare la matassa! Marzo è stato un mese pesante, pieno di prove e di “esami”, di scadenze lavorative da rispettare, o di paure e insicurezze da superare. Da aprile si ricomincia a fiatare, con un cielo che torna finalmente a favore. Il Sole transita nel segno amico dell’Ariete e ti accompagna attraverso l’Undicesima tappa del tuo Giro intorno all’anno. Sei quasi al termine del “viaggio evolutivo” iniziato lo scorso mese di giugno, all’epoca del tuo ultimo compleanno. Molti progetti e iniziative che hanno visto la luce allora, mostrano adesso i loro frutti, fatti di conferme e soddisfazioni, che allargano le prospettive e pongono le basi per un futuro in crescendo.

I Gemelli in questo periodo si sentono un po’ come i “superstiti” di “Lost”: in un modo o nell’altro, sono “sopravvissuti” ad una fase pesante della loro formazione, sono riusciti a tenere botta a prove e difficoltà. Hanno “resistito” a quasi due anni con Saturno in opposizione, affrontato prove di coraggio e determinazione, sciolto nodi irrisolti e guardato in faccia le proprie paure. In questo senso, il mese di marzo che ti lasci alle spalle è stato uno dei più faticosi e pesanti del tuo recente passato.

Ora si riparte: il cielo si rischiara, alcuni vecchi problemi (che hanno creato affanno e preoccupazione negli ultimi dieci mesi) trovano finalmente una soluzione grazie a vecchi o nuovi alleati che sono in grado di mostrare la via d’uscita dall’impasse. In alcuni casi, le soluzioni arrivano in maniera totalmente imprevista, grazie a nuovi contatti che giungono in maniera imprevedibile e provvidenziale.

La parola-chiave del mese è movimento: ad aprile, da cosa nasce cosa, la situazioni si evolvono di continuo ed è bene farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Il peggiore “peccato” che potresti commettere sotto questo cielo di ripresa è chiuderti in te stesso e non muovere un passo. Alcuni Gemelli giungono a questo punto dell’anno un po’ (un bel po’) affaticati e scoraggiati da questo lungo cielo con Saturno in opposizione, ma non è assolutamente il momento di mollare. Anzi, già da fine marzo è cambiato proprio il “tono” energetico del segno: certi “soprusi”, certe piccole o grandi “ingiustizie” lavorative non si accettano più. Ciò che questo cielo d’inizio di primavera consente di fare, infatti, è proprio risollevare la testa, vedere le cose in una prospettiva più ampia, cercare nuovi alleati e tutto punta in una stessa direzione: risollevarsi e ripartire. E a questo “tono” energetico rinnovato e rinforzato, il cielo di aprile “risponde” con una serie di buone occasioni che consentono di “ottenere giustizia”, di ricevere aiuti insperati, di sbloccare situazioni ingarbugliate da mesi.

Ancora un po’ nervosetto resta invece il cielo dell’amore. E’ un periodo iper-frenetico sul fronte lavorativo: non solo gli impegni sono molti, ma come dicevo molti Gemelli hanno la sensazione nitida di essere ad un giro di boa importante e di dover esprimere il massimo della potenza, concentrando sforzi e attenzioni al lavoro. Non solo: Venere ad aprile torna in retromarcia sui gradi dei Pesci, ricreando una quadratura che può mettere alcune coppie più fragili su un banco di prova. Occorre comprendere la ragione di alcune recenti incomprensioni. Se sono il frutto del normale “nervosismo” che ha pervaso i mesi passati, nessun problema, anche perché il cielo si va rasserenando e tra breve di alcune tensioni non resterà che un pallido ricordo. Se invece nascondono il germe di un dubbio più profondo, questo cielo spinge a voltare le carte e parlarne affrontando apertamente la situazione.

Un simile scenario di dubbi potrebbe toccare anche le coppie più recenti, quelle che dopo gli entusiasmi iniziali cominciano a prendere le misure e studiarsi meglio per comprendere se c’è o meno una possibilità concreta di costruzione. E, naturalmente, il dubbio tocca anche chi ha riaccolto un ex e sta tentando di dare una seconda chance ad una relazione del passato. Come dicevo all’inizio, questo di aprile è un cielo “anti-dubbio”, che i Gemelli percorrono a testa alta e animati da nuova determinazione. Ne usciranno con nuove convinzioni, dopo aver eliminato alla radice ogni situazione grigia, incerta o ambigua. In questo senso, Venerdì 7 e domenica 16 sono giornate complicate che consentono però di fare chiarezza sulle “regole del gioco”: alcuni musi lunghi e pesantezze d’animo non fanno più per te, soprattutto se dall’altra parte c’è qualcuno che sfugge dalle responsabilità di una relazione. O dentro, o fuori. La parte finale del mese, con Marte nel segno e Venere a favore, consente di ricreare un clima più disteso e di recuperare terreno, ma solo se c’è la volontà da parte di entrambi. Le coppie forti iniziano a programmare un evento importante, o un progetto da realizzare entro settembre. Dalla seconda metà del mese, anche i cuori solitari colgono l’onda energetica della primavera, che scioglie dubbi e insicurezze. Sta per iniziare un nuovo, importante capitolo del cuore: le storie che nascono da qui in poi hanno la benedizione delle stelle. Lasciati andare!