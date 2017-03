«Come Adriana Volpe posso piacere o non piacere, posso avere anche detrattori sul profilo professionale, ma come donna no, in quanto donna devo essere rispettata sul posto di lavoro».

Continua la diatriba tra Adriana Volpe e il collega Giancarlo Magalli scontrati in diretta tv durante il programma “I fatti vostri”.

GIANCARLO MAGALLI VOLPE: LA LITE IN DIRETTA TV

Qualche giorno fa Giancarlo Magalli aveva fatto una battuta sulla sua età ormai avanzata, esagerando gli anni che aveva, quando Adriana Volpe ha rivelato quella corretta. Il conduttore però non l’ha presa benissimo e ora ha replicato sotto lo status di un utente che lo chiamava in causa.

«Persevera con un comportamento sessista - spiega Volpe – e maschilista Ora voglio giustizia , per me e per tutte le donne che subiscono insulti e offese sul lavoro . Quanto è difficile sorridere in diretta , lo faccio per tutte le persone che lavorano per questo programma e per rispetto ai telespettatori».

No, non sta finendo benissimo.