Silvio Berlusconi ha avuto un lungo colloquio con Angela Merkel durante il congresso del Partito popolare europeo, a Malta. Il leader di Forza Italia ha parlato con la cancelliera tedesca, da molti anni presidente della più grande forza conservatrice in Europa, l’unione cristiano-democratica, Cdu l’acronimo in lingua originale. Secondo la ricostruzione del colloquio fatta da Carmelo Lopapa per La Repubblica Berlusconi avrebbe chiarito ancora una volta un episodio che ha suscitato un’infinita curiosità , ovvero la presunta battuta fatta durante una intercettazione telefonica mai trovata in cui l’allora presidente del Consiglio avrebbe definito Angela Merkel una donna di scarso appeal sessuale a causa del suo eccessivo peso. Silvio Berlusconi ha ribadito al presidente della Cdu tedesca come la battuta gli sia stata attribuita in modo falso. Merkel, a quanto scrive La Repubblica, si è mostrata però più interessata a discutere di politica italiana. La cancelliera tedesca era particolarmente informata, anche di legge elettorale e sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum, e si è mostrata preoccupata per il possibile boom del Movimento 5 Stelle, sopratutto per il rischio instabilità associato. Berlusconi le ha spiegato di poter arginare i populisti, attraverso un accordo capace di portare il centrodestra oltre il 40%, e così ottenere il premio di maggioranza alla Camera dei Deputati. Il leader di Forza Italia ha minimizzato le posizioni no euro di Matteo Salvini, evidenziandone il carattere propagandistico. Silvio Berlusconi, nel colloquio con Angela Merkel così come negli altri coi leader Ppe, ha evidenziato il suo ruolo di garanzia per la tenuta del sistema istituzionale italiano., presentandosi come il garante contro il populismo del M5S. Il leader di Forza Italia ha incontrato la cancelliera tedesca dopo due anni, mentre è tornato sul palcoscenico della politica internazionale da cui mancava da diverso tempo. In questi mesi Berlusconi ha ottenuto un rilevante successo politico, eleggendo Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo.