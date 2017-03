Cadavere di Rimini, gli inquirenti stanno lavorando alle prime ipotesi per individuare l’identità della donna trovata in un trolley nel porto della città romagnola. Le informazioni finora trapelate dagli ambienti giudiziari indicano come la donna avesse un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, di probabili origini asiatiche, e di copertura particolarmente esile. La donna ritrovata cadavere di Rimini era alta circa un metro e settanta, e a differenza di quanto emerso all’inizio il suo corpo non sarebbe stato smembrato. La donna cadavere di Rimini è ora all’obitorio, e l’autopsia dovrebbe fornire gli elementi più importanti per l’identificazione della vittima. Secondo quanto scrive il sito locale Rimini Today sul cadavere di Rimini non sarebbero stati ritrovati segni di violenza, anche se questa indiscrezione dovrà essere confermata dall’esame autoptico. Allo stesso modo l’autopsia indicherà la data della morte: sembra che la donna sia deceduta una decina di giorni fa. Il macabro ritrovamento è stato fatto ieri mattina da due dipendenti del 118, che erano andati al porto per sistemare la loro barca. Mentre erano impegnati si sono accorti di un trolley che andava a sbattere ripetutamente contro la fiancata dello scafo. I due si sono immediatamente insospettiti dal fatto che la valigia fosse particolarmente pesante, difficile da issare a bordo. Scesi dalla barca hanno messo il trolley su una banchina, e lì l’hanno aperto dopo che hanno percepito un cattivo odore di decomposizione. L’apertura della cerniera ha permesso di vedere un cadavere di una donna, una scoperta macabra che ha immediatamente portato all’allerta di polizia e magistrati. Il cadavere di Rimini era stato inserito in alcuni sacchetti neri della spazzatura. Tempo fa una donna cinese,Xiang Lei Li, era scomparsa durante nel Mediterraneo a bordo della nave Msc Magnifica. Insieme a lei non si è trovata più una valigia. Il marito, tedesco, era stato arrestato per non aver segnalato la scomparsa della moglie, con l’ipotesi di averla uccisa.La trasmissione Chi l’ha visto aveva mostrato come una donna asiatica con le sue dimensioni avrebbe potuto essere inserita all’interno di una valigia.