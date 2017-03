Ma quali black bloc è Papa Francesco il vero riempi piazze d’Italia

Papa Francesco ha ricevuto un bagno di folla nelle sue visite a Milano e Monza. Il Corriere della Sera osa in prima pagina e titola: un milione di persone nella cittadina lombarda.

PAPA FRANCESCO MONZA MILANO E LA FOTO VIRALE AL WC CHIMICO

Le immagini dalla diretta tv durante la maratona di Enrico Mentana su La7 sono evidenti. Il tour del Pontefice è iniziato stamane, quando, a bordo della papamobile, ha raggiunto il quartiere delle Case Bianche dell’Aler in via Salomone. La parrocchia di zona ha restaurato la Madonnina della vecchia Trecca. «Anche il fatto che sia stata la Madonnina ad aspettarmi alla porta di Milano mi ha fatto ricordare quando da bambini, da ragazzi, tornavamo da scuola e c’era la mamma sulla porta ad aspettarci. La Madonna è madre! E sempre arriva prima, va avanti per accoglierci, per aspettarci», ha dichiarato il Papa. Bergoglio è diventato a suo modo virale dopo la foto che lo immortala mentre va a usare un wc chimico.