Trattati Roma al via ai cortei nella Capitale: massima attenzione all’Eurostop | LIVE

ore 14.13: EUROSTOP SLITTA, ANCORA POCHE PERSONE

Mentre il corteo del Movimento federalista è partito l’Eurostop sta ancora raccogliendo manifestanti a piazza San Paolo. Ci saranno circa mille persone, poche rispetto alle 8 mila previste. Per ora quindi la partenza rischia di slittare anche dopo le due e mezzo.

ore 13.14: MOVIMENTO FEDERALISTA ALLA BOCCA DELLA VERITA’

Intanto iniziano ad assemblarsi i primi manifestanti per il Movimento Federalista a piazza della Bocca della Verità. Finora non si registrano tensioni. Stamane sono state sequestrate alcune spranghe nascoste nei cespugli del quartiere Testaccio dove dovrebbe passare nelle prossime ore il corteo Eurostop, in partenza alle due da San Paolo.

ore 13.12 ROMA: CORTEO NOSTRA EUROPA VICINO AL COLOSSEO

Il corteo Nostra Europa scorre tranquillo verso il Colosseo. Tra di loro alcuni contadini che chiedono una Europa che appartenga anche a loro.

ore 11.51 ROMA: ALLA GARBATELLA CHECKPOINT CON SAGOME DELLA POLIZIA E FILO SPINATO

Alle 8,30 di questa mattina, alcune autoradio impegnate su questi controlli si sono imbattute in un blocco stradale posizionato da ignoti sulle carreggiate del ponte Settimia Spizzichino (alla Garbatella): diversi rotoli di filo spinato, sagome raffiguranti agenti di polizia, finti cartelli stradali, nonché volantini e manifesti di protesta. Alcuni testimoni hanno riferito della presenza di una trentina di persone con volti celati da passamontagna, che si sono dati alla fuga alla vista delle pattuglie.

ore 11.36 ROMA CORTEI: AL VIA IL CORTEO LA NOSTRA EUROPA, CON VAROUFAKIS

Il corteo per La Nostra Europa partirà da Piazza Vittorio alle 11 in direzione Colosseo. Si prevedono circa 5mila partecipanti. All’inizio ci saranno alcuni interventi e il saluto di Moni Ovadia. Poi si muoverà la manifestazione aperta dallo striscione de La nostra Europa, dietro il quale sfileranno dirigenti e rappresentanti. Presente l’ex ministro greco Varoufakis.

Per i Trattati di Roma oggi Roma è una città blindata. Alcune delegazioni di capi di Stato e Governo sono presenti in città già da giovedì.

TRATTATI ROMA CORTEI: CHI SCENDE IN PIAZZA

Nonostante il massiccio impiego di agenti sul territorio il rischio scontri a Roma è alto e legato alla possibilità di infiltrazioni di facinorosi o violenti nei cortei pacifici che sfileranno per le strade della città. In particolare si temono atti terroristici e aggressioni di black bloc. Ieri, a San Paolo i carabinieri del nucleo informativo di Roma e Torino hanno fermato sette ragazzi legati ai centri sociali del Nord-Est con il bagagliaio pieno di felpe e k-way neri: per i giovani, tutti tra i 22 e i 38 anni, è scattato il foglio di via. Un anno fuori da Roma.

