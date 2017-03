“Saluta Andonio” lancia le t-shirt: il web si divide

Dopo il sensazionale successo delle scorse settimane suscitato dal video “Saluta Andonio”, che ha di gran lunga superato le tre milioni di visualizzazioni su Youtube e smisurate condivisioni attraverso le piattaforme dei social network, sono state realizzate anche le tanto attese magliette personalizzate e le cover per i modelli di cellulari più diffusi.

CHI È SALUTA ANDONIO

Il giovane fenomeno del meridione ha subito conteggiato gli italiani con la sua spontaneità ed il sorriso sempre stampato sul volto, trovando in questo modo la chiave di lettura per far divertire con schiettezza gli abituali frequentatori del web, tanto da entrare nel cuore anche delle star; da Fedez a Clementino, per poi passare per Rocco Hunt e Gionny Scandal: sono solo alcuni di coloro che hanno ricevuto il simpatico gesto di affetto e stima dalla celebrità di internet.

CONTINUA COSÍ… O FORSE NO!

In un recentissimo post su Facebook in cui si annuncia la disponibilità dei nuovi gadget personalizzati, non si fa attendere la polemica, con alcuni commenti anche molto critici. Christian, ad esempio, difende il suo idolo: «Aria baldanzosa da furbetto e acume imprenditoriale, in un Italia che sta sempre con l’acqua alla gola, va benissimo. La cosa vi da fastidio, pensate di riuscire a far meglio o non ve ne frega niente? Salutate anche voi Andonio». Sulla stessa linea d’onda Oliviero, che ne approfitta anche per chiedere una spedizione direttamente in Giappone. Andrea, invece, ribadisce che apprezzava la sua spontaneità originaria, ma ribadisce che «il marketing ha ucciso un altro mito». Insomma il polverone che ha scatenato un semplice post su Facebook sembra non trovare pace, anche se in molti chiedono una candidatura politica, un programma tv ed una statua nel suo paese.

