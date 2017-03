Il M5S vuole aiutare la Russia di Vladimir Putin, che da tempo diffonde fake news su siti quali RT o Sputnik per mettere in cattiva lunga l’Unione Europea così come gli Stati Uniti. Nel Libro a 5 stelle dei cittadini per l’Europa, nella sezione dedicata al budget, i M5S indicano tra le misure di riduzione delle spese inutili l’abolizione dei finanziamenti destinati alla propaganda UE(moneta unica, propaganda contro la Russia, fake news e altro). I 5 Stelle si riferiscono a una iniziativa creata dal Consiglio europeo nel 2015 per contrastare la propaganda di Mosca. East StratCom Task Force gestisce un sito, EU vs Disinformation, che ogni settimana pubblica articoli di fake news diffusi dai network russi. Una newsletter, Disinformation Digest, raccoglie e analizza gli esempi della propaganda russa. L’iniziativa è stata pensata per l’Europa dell’Est, ma la crescita delle bufale arrivate da Mosca, e i ripetuti tentativi di influenzare le elezioni nei maggiori Paesi UE, come in Germania oppure in Francia, hanno ampliato l’attività di East StratCom Task Force. Per il M5S questa spesa è inutile, e va cancellata. La falsa propaganda russa contro l’UE non rappresenta un problema per i 5 Stelle, che da tempo hanno una politica estera che guada con molta simpatia verso Mosca.

LEGGI ANCHE > Libro a 5 Stelle dei cittadini per l’Europa, la Top 5 delle follie M5S

Il campione del putinismo in Italia è Matteo Salvini, che recentemente ha stretto un rapporto di collaborazione tra Russia Unita, il partito al potere a Mosca da ormai molti anni, e la Lega Nord. M5S sembra però voler competere con Salvini anche in questo ambito, vista la popolarità di Putin in un largo settore della nostra opinione pubblica. La vicinanza alla Russia garantisce apprezzamento in particolar modo in chi condivide le posizioni nazionaliste, sovraniste, e conservatrici a livello di diritti civili che hanno caratterizzato la presidenza di Vladimir Putin, particolarmente stimato per come abbia condotto la lotta contro il terrorismo dell’ISIS.