Il senatore Bartolomeo Pepe e l’assalto alla nuova sede della BCE che la stampa ci nasconde

«Francoforte: diecimila persone all’assalto della nuova sede della BCE, sette auto della polizia date alle fiamme, otto ufficiali della Polizia feriti , 350 persone arrestate… Ma ve l’ha raccontato qualcuno?». Il senatore, ex M5S, Bartolomeo Pepe si chiede come mai la stampa non si occupi di questo agguato.

BARTOLOMEO PEPE BCE E L’ASSALTO DI DUE ANNI FA

Semplice. Si tratta delle proteste avvenute Blockupy nel 2015. Insomma, sono già state ampiamente raccontate. Qualcuno tra i commenti ricorda come il senatore sia arrivato in ritardo. «Complimenti Senatore. Poi ci domandiamo perchè siamo messi così. Controllare le fonti è danto difficile (ah no vero: sono pagate dai “kattivi” della Kasta dei potenti», commenta Francesco. «La prego – aggiunge Looka – dica che le hanno hackerato il profilo la prego».

Il link è riscontrabile qui.