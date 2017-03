La strana storia della bomba disinnescata ma carica di esplosivo in partenza su un volo per Roma

Una bomba a mano, disinnescata, in un pacco, pronta per volare negli Usa, è stata trovata oggi, nel corso di un controllo di routine sulla posta in partenza per Roma dall’Aeroporto di Catania. Lo infroma la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania.

BOMBA DISINNESCATA MA CON ESPLOSIVO: I FATTI

Il personale SAC Service ha individuato una bomba a mano, disinnescata ma carica di esplosivo, e una cartucciera con proiettili vuoti. Il pacco postale, in partenza su un volo misto (merci/passeggeri) era diretto a Roma Fiumicino e proveniva dalla base USA di Sigonella ed era stato consegnato al Terminal merci dello scalo Fontanarossa da uno spedizioniere.

Sospese le attività del terminal merci per le necessarie operazioni di bonifica da parte delle unità cinofile e degli artificieri della Polizia di Stato e in presenza della Guardia di Finanza.

CHI HA SCOPERTO L’ESPLOSIVO NEL PACCO? IL DIPENDENTE “EROE”

Chi si è accorto dell’esplosivo? Giovanni Calabretta, 41 anni ha notato la forma di due oggetti. Individuato il pacco sospetto e il suo contenuto, l’addetto lo ha bloccato all’interno dell’apparecchiatura rx, e ha dato l’allerta alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai superiori. L’azienda si è congratulata con il dipendente «per l’ottimo lavoro svolto e, più in generale, esprimono compiacimento e gratitudine per la quotidiana attività svolta dagli addetti aeroportuali che con grande scrupolo garantiscono la sicurezza dei passeggeri in transito».

(in copertina foto ANSA/POLICE PRESS OFFICE)