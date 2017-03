Facebook ha attivato il Safety check sull’attentato a Westminster

Si chiama “The Attack in Westminster” ed è lo strumento di safety check attivato da Facebook in queste ore per permettere ai contatti di Londra di avvisare amici e parenti sul proprio stato di salute.

ATTENTATO LONDRA FACEBOOK SAFETY CHECK: COME FUNZIONA

Puoi chiedere “ask” ai tuoi contatti londinesi se sono al sicuro o meno. La Farnesina sta verificando la presenza o meno di italiani sulla zona dell’attentato.