Il trailer di “Life” con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds

Life: Non oltrepassare il limite, racconta la storia dell’equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l’equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, però, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.

Il film è diretto da Daniel Espinosa e vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson. Fanno parte del cast anche Hiroyuko Sanada, Ariyon Bakare e Olga Dihovichnaya.



“La sceneggiatura aveva un fortissimo livello di realismo e trasmetteva tensione costante – afferma Ryan Reynolds, protagonista del film nel ruolo dell’esperto Rory Adams- il film inizia come fosse la storia di una scoperta nello spazio e poi si tinge di tensione crescente man mano che restiamo in contatto e conosciamo sempre meglio questa ‘cosa’ portata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”.

Ad affiancare Ryan Reynolds è Jake Gyllenhaal, che sul lavoro del regista Espinosa racconta: “Daniel ha voluto costruire una realtà terribilmente soffocante – spiega Gyllenhaal – in altri film, ci si può distaccare dalla realtà del grande schermo, Daniel invece ha voluto creare un ambiente dove tutto fosse veramente realistico”.

Già regista di Child 44 – Il bambino numero 44, Daniel Espinosa spiega: “Life : Non oltrepassare il limite è un omaggio ed un tributo al coraggio necessario ad incontrare l’ignoto senza paura ed allo stesso tempo porta in sé la storia dell’umanità. Di fatto, noi uomini non abbiamo incontrato l’ignoto molto spesso e quindi la questione sarà non tanto cosa farà l’ignoto a noi, bensì cosa faremo noi all’ignoto.”

