Sara Manfuso, il nuovo volto del Pd

A difendere le posizioni della maggioranza e del governo ieri a Otto e Mezzo c’era un volto nuovo del Pd. Sara Manfuso, neoiscritta al partito di Matteo Renzi, modella e attivista per i diritti delle donne. È direttrice dell’associazione I Woman, che, si legge sul sito, «nasce con l’intento di fornire sostegno e solidarietà alle donne e migliorarne la condizione famigliare, lavorativa, personale». Ha frequentato il liceo artistico, poi studiato filosofia. Si occupa anche di comunicazione nel mondo del cinema.

CHI È SARA MANFUSO

Sara Manfuso è fidanzata con Alfredo D’Attorre, deputato ex Pd, antirenziano e bersaniano doc, uno degli scissionisti di Mdp. Le distanze politiche tra i due non sono passate sottotraccia. Sempre ad Otto e Mezzo, pochi giorni fa, D’Attorre, che dal Partito Democratico è uscito a fine 2015, ha dichiarato: «Sara non è mai stata una donna di sinistra. Non è mai stata iscritta né al Pd quando era il Pd né ad altri partiti di sinistra, quindi coerentemente con le sue posizioni politiche adesso si iscrive al Pdr (partito di Renzi, ndr)». Lei, la bella Manfuso ha spiegato le ragioni della sua scelta di impegnarsi per il Pd in una lettera all’Unità. E prima ancora si era fatta notare per una partecipazione alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, nella quale ha mostrato senso dell’umorismo, descrivendo ad esempio D’Attorre «più noioso di quanto sembra in tv».

Sul sito di I Woman si legge di lei: «È una giovane mamma di una futura donna che ha deciso di tradurre la sua consolidata attenzione alle tematiche femminili in un progetto concreto in cui anche altre donne possano identificarsi. Il suo percorso accademico, in Storia e Analisi delle idee filosofiche, risponde alla sua intima esigenza di praticare un esercizio critico costante sulla società che affondi le sue radici sul dato storico e che abbia grande rispetto del linguaggio perché, come diceva Rosa Luxemburg, ‘Dare il nome giusto alle cose è un atto rivoluzionario’. Libera professionista, dopo aver lavorato come intermediaria per l’attivazione di fondi europei compiendo per questa ragione viaggi che l’hanno condotta sino in Africa, oggi si occupa di tax credit nel mondo del cinema».

(Foto da account Twitter e Facebook di Sara Manfuso)