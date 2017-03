Davide Massa è stato minacciato dopo aver assegnato un rigore alla Juventus all’ultimo minuto, nella partita poi vinta per 2-1 dai bianconeri contro il Milan grazie alla trasformazione dal dischetto di Paulo Dybala. L’arbitro, internazionale, ha subito minacce reputate gravi dagli inquirenti sull’utenza telefonica privata. Una lettera con minacce altrettanto serie è seguita alla telefonata intimidatoria, svoltasi in forma anonima. La missiva è stata sequestrata dalle autorità inquirenti, e si stanno verificando le eventuali tracce che potrebbero permettere di risalire al mittente. La digos di Imperia sta indagando per minacce gravi. La polizia postale sta invece indagando sugli insulti ricevuti da Davide Massa sui social media, anche per valutare un eventuale collegamento alle minacce ricevute. Non e’ escluso che vengano prese misure di tutela nei confronti di Massa e dei suoi familiari: la decisione sarà presa al Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in svolgimento nei prossimi giorni. Sul profilo Facebook dell’arbitro erano stati scritti insulti che minacciavano gambe spezzate, poi rimosse per il loro contenuto violento. Secondo le prime indiscrezioni, con l’acquisizione dei tabulati telefonici la polizia avrebbe già individuato sia la cella agganciata che il numero dal quale è partita la telefonata minatoria. Anche la busta con cui è stata spedita la missiva avrebbe elementi giudicati utili per le indagini. Davide Massa è stato oggetto di minacce a causa di un calcio di rigore concesso alla Juventus quando il tempo era già scaduto durante la partita allo Stadium contro il Milan. Il fallo fischiato a De Sciglio ha scatenato immediate polemiche da parte dei giocatori rossoneri, che hanno poi sfogato la loro rabbia danneggiando gli spogliatoi dello Juventus Stadium. Foto copertina: Maurizio Borsari/AFLO