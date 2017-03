Facebook lavora anche per leggerti nel pensiero

Dimenticate Facebook come lo avete conosciuto finora. Al più noto e diffuso dei social network con il passare del tempo saranno aggiunte funzionalità estremamente avanzate dal punto di vista tecnologico. Se ne parlerà alla conferenza degli sviluppatori in programma i prossimi 18 e 19 aprile a San Josè, in California, dove Facebook potrebbe dare qualche anticipazione di alcuni degli avanzati progetti tecnologici a cui sta lavorando il team del top secret ‘Building 8′. Non si tratta solo di software per il social network ma anche di realtà aumentata, droni e perfino tecnologie per la ‘lettura’ del pensiero.

LEGGI ANCHE > Per chi fuma cannabis aumenta drasticamente il rischio di infarto

I PROGETTI DI FACEBOOK

Secondo le indiscrezioni riferite dal sito Business Insider, Facebook è al lavoro su almeno quattro progetti e di questi uno verterebbe su fotocamere avanzate e realtà aumentata, quella che ‘sovrappone’ oggetti virtuali al mondo reale stile Pokemon Go. Tra le altre tecnologie in fase di sviluppo anche dei droni e perfino sensori di scansione cerebrale. Finora il Building 8 non ha mai rivelato nulla sui suoi prototipi o progetti ma pare che alla prossima conferenza per gli sviluppatori questo team possa ritagliarsi un ruolo di primo piano.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Lukas Schulze / dpa)