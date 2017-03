Eva Henger: «Non mi sono sentita offesa dalla lista di Parliamone Sabato»

«Ho letto di quanto accaduto, è veramente ridicolo. Ma non mi sono sentita offesa, anzi non capisco il clamore suscitato». Dopo la bufera mediatica scoppiata in Rai, a causa dei contenuti sessisti verso le donne dell’est nel programma “Parliamone sabato” (ora chiuso), l’attrice ungherese Eva Henger è intervenuta ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, per dare il punto di vista di una dell’est Europa. Il suo.

EVA HENGER PARLIAMONE SABATO E I MITI SULLE DONNE DELL’EST

Quanto c’era di vero nella tabella grafica sulle donne dell’est andata in onda a Rai1? «Non è vero niente di quanto scritto. Ad esempio non è vero che noi perdoneremmo i tradimenti: mio marito ancora sta ridendo. Lui sa che se mi tradisse farebbe una brutta fine..», ha detto la Henger a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa pensa degli altri ‘punti’? «Tutto il mondo è paese – ha detto l’ungherese - non c’è differenza tra italiane, donne dell’est oppure latino americane. Anzi, a dirla tutta le donne dell’est sono passate anche un po’ di moda rispetto a 15 anni fa…». In che senso? «Prima andavano di moda le ragazze dell’est, ora vanno più le latino americane». Tra gli altri presunti pregi, ci sarebbe anche quello che vorrebbe le donne dell’est vestite sexy anche dentro casa. «Io a casa sto col pigiamone con gli orsetti». Insomma, non si è sentita per nulla offesa. «No, assolutamente, ognuno dica quel che vuole. Non capisco questo grandissimo clamore, mi pare che questa lista sia più offensiva per le donne italiane».

(foto via Instagram Eva Henger)