Animali come noi, nell’allevamento maiali ammalati o moribondi | VIDEO

ANIMALI COME NOI, MAIALI MORIBONDI O AMMALATI

Un maiale è moribondo, fuori dalla sua gabbia. Altri suini sono ammassati l’uno sopra l’altro, feriti e ammalati. Uno di loro presenta un enorme prolasso anale non trattato. È una delle drammatiche scene della prima puntata di ‘Animali come noi’, programma di reportage e inchieste di Giulia Innocenzi sugli allevamenti intensivi italiani (in onda da mercoledì 15 marzo, alle 23.30 circa, su Raidue). La giornalista della squadra di Michele Santoro è tornata a visitare i macelli che denunciò nel maggio 2015 durante la puntata di Announo ‘No Carne?’ e ha scoperto ancora gravi violazioni delle più elementari norme di legge.