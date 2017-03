Ligabue sarà operato alle corde vocali e dovrà fermarsi per un po’, per la sua guarigione. A riferirlo è il cantante stesso che posticipa il tour “Made in Italy – Palasport 2017” a settembre e ottobre. «Mi hanno diagnosticato la malattia professionale di chi canta», ha spiegato suoi social. Un polipo intracordale gli sta creando diversi problemi.

guarda il video:

LIGUABUE OPERATO ALLE CORDE VOCALI: POLIPO INTRACORDALE

Dal 14 marzo, spiega il cantante, ha «sentito proprio che la voce non usciva. Dopo 3-4 pezzi del concerto ero quasi afono. Così ho avuto bisogno di farmi visitare ovviamente il giorno dopo e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta cioè ho un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale sinistra. Il che significa una cosa molto semplice: il polipo non ti permette di poter cantare e quindi io adesso non posso cantare».

LIGUABUE OPERATO ALLE CORDE VOCALI: TOUR RINVIATO

L’intervento è abbastanza semplice ma «richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità delle corde vocali». «Insomma, morale – ha spiegato Luciano – ovviamente io vengo da diciassette concerti fantastici in cui ho potuto vedere la gioia, l’entusiasmo, la passione di tutti quanti voi che c’eravate e adesso mi tocca spostare, fermare il tour… In realtà non lo fermiamo perché come vi ho promesso io quest’anno vi vengo a trovare “casa per casa”, ve l’avevo promesso a Monza e lo faremo». Il Tour si svolgerà tra settembre e ottobre negli stessi palazzetti, nessun annullamento. Ci si vedrà a settembre.