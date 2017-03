Nel nuovo pezzo di Paolo Tuci Lady Oscar è un uomo

Intanto per chi non lo sapesse diciamo che Paolo Tuci è un apprezzato performer, noto soprattutto per le sue interpretazioni sexy e trasgressive. Il suo nome gira parecchio in relazione ai locali frequentati soprattutto da omosessuali. In passato Paolo ha collaborato con Immanuel Casto, altro cantautore che fa della trasgressione un suo marchio di fabbrica, poi improvvisamente il nostro ha deciso di lanciarsi in un progetto di rifacimento in chiave disco delle più famose canzoni dei cartoni animati. Tra le più famose Jem e le Holograms, Occhi di gatto e Sailor Moon. Ultimamente Paolo ha collaborato parecchio con Cristina D’Avena, che in quanto a sigle di cartoni animati non è seconda a nessuno. Il prossimo 3 aprile uscirà il nuovo pezzo di Paolo dedicato a Lady Oscar, che come tutti sanno, nella serie animata degli anni 80 era una donna. Paolo però ha deciso che nel suo brano, Lady Oscar è un uomo. Appresa la notizia, alcuni suoi fan hanno avuto a che ridire e così il cantante ha dovuto fare alcune precisazioni sui suoi canali social.

L’appuntamento ora è per il prossimo 3 aprire, alle ore 21:30, per l’uscita del video ufficiale.