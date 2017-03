Juventus-Barcellona. E poi Atletico Madrid-Leicester, Borussia Dortmund-Monaco, Bayern Monaco-Real Madrid. Le gare di andata si giocheranno l’11 e il 12 aprile, il ritorno il 18 e il 19 dello stesso mese. Saranno questi i quarti di finale della Champions’ League per la squadra bianconera. La Juve giocherà così la replica della finale persa nel 2015, affrontando la squadra che ha compiuto la più grande rimonta della storia delle competizioni calcistiche europee a eliminazione diretta. Il Barça ha infatti passato il turno battendo 6 a 1 il PSG dopo aver perso per 4 a 0 a Parigi. La Juventus ha seguito il sorteggio dei quarti di finale della Champion’s League in diretta TV, nel centro sportivo di Vinovo, interrompendo l’allenamento mattutino per sapere contro chi giocherà le prossime due partite del torneo più importante della stagione. Il sorteggio è stato eseguito da Ian Rush, ex stella del Liverpool, attaccante gallese che giocò anche in Italia, in una stagione piuttosto deludente alla Juventus. “Non conta l’avversario. Conta solo esserci!”. Il capitano della Juventus, Gigi Buffon, commenta così, su Twitter, il sorteggio dei quarti di finale della Champions League, nei quali i bianconeri sfideranno il Barcellona.

Non conta l’avversario. Conta solo esserci! pic.twitter.com/9cO8c4xeXy — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 17 marzo 2017

Ecco le parole del vicepresidente della Juve Pavel Nedved.

Questa prova contro il Barcellona è affascinante. E’ una delle squadre più famose al mondo, sarà molto bello giocarci contro. Non dobbiamo guardare al passato ma al presente sapendo di essere molto forti e di poterli affrontare a viso aperto, che vinca il migliore. Noi dobbiamo rispettare il Barcellona, non troppo per non sfociare nella paura, e giocarcela. Dobbiamo essere contenti e orgoglioso di essere l’unica squadra italiana ancora in Champions. Mi ricordo un precedente dove al ritorno al Camp Nou siamo passati. Credo che in queste sfide non conti dove si giochi all’andata o al ritorno, saranno partite difficili.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MARCO