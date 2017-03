Nina Moric ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera cosa farà con CasaPound. La showgirl croata, che risiede in Italia da molti anni e ha acquisito il nostro passaporto nel 2005, ha annunciato nei giorni scorsi un suo impegno politico con il movimento di estrema destra. Al Corriere illustra di cosa si tratta, in concreto, parlando con il giornalista Franco Stefanoni.

«Collaborerò, nelle attività sociali. Mi occuperò di aspetti legati alla comunicazione». Lei aveva detto che avrebbe proposto una candidatura. «Per una candidatura si vedrà».

Nina Moric rimarca di esser sempre stata di destra, e di come sia un piacere per lei aderire a un movimento come CasaPound. Secondo la showigirl la formazione politica ha molto da dimostrare, perchè finora non è riuscita a far capire chi siano veramente. Nina Moric è entrata in contatto con CasaPound grazie ai social media, che lei usa costantemente. In questi giorni è protagonista di una polemica con Selvaggia Lucarelli su Facebook per la chiusura della pagina Sesso Droga e Pastorizia. Mori s

Io credo in tutto ciò che fa CasaPound. Loro amano l’ Italia, come Trump ama gli Stati Uniti. Il nostro Paese ha bisogno di gente carismatica.

Moric nega che CasaPound possa essere collegata al fascismo – una esagerazione – e rimarca come ora il fascismo non esista più. La showigirl croata rimarca di esser nata sotto una dittatura comunista, e quindi di esser in grado di cosa significhi la privazione della libertà. In merito all’affiliazione con lo scrittore di note simpatie fasciste Ezra Pound, Nina Moric rimarca

Sostenne il regime fascista in Italia, fino alla caduta della Repubblica sociale italiana. «Sì, lo so che è stato fascista, ma che cosa c’ entra con il 2017? In passato per esempio i fascisti ce l’ avevano con i gay, ma CasaPound la pensa diversamente. Loro non hanno mai pronunciato parole razziste o xenofobe».

Foto copertina: profilo Facebook di Nina Moric