Juve-Milan, il rigore di Dybala che ha deciso la sfida ha generato una forte polemica. Al 94′ e 23”, quando il recupero concesso dall’arbitro Massa è già scaduto, un tiro di Liechsteiner è colpito da De Sciglio con il braccio dentro l’area di rigore. L’arbitro concede il penalty, che viene battuto al 97′ per le fortissime polemiche scatenate da questa decisione. La trasformazione di Paulo Dybala le aumenta, se possibile. A norma di regolamento l’estensione del recupero è giustificata. I 4 minuti di extra-time sono stati allungati a causa dell’espulsione del giocatore del Milan Suso per doppia ammonizione. Il calcio di rigore, come mostrano questi video, appare invece più controverso. La palla è colpita da De Sciglio col braccio, ma la distanza è ravvicinata. Come spesso accade quando ci sono episodi particolarmente controversi e decisivi, non esiste un giudizio unanime, e le polemiche sono numerose.

C’è chi sostiene che il calcio di rigore non ci sia, come l’ex arbitro Cesari per la moviola di Mediaset Premium e chi invece sia netto, come ha sostenuto Paulo Dybala nell’intervista del dopopartita.