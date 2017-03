Quando i tuoi bambini si imbucano mentre tu hai una intervista alla BBC | VIDEO

Sta diventando virale una tenera incursione alla Bbc. Robert Kelly stava fornendo tutta la sua competenza in materia di impeachment sul presidente della Corea del Sud durante una intervista alla Bbc ma i suoi due bambini sono entrati nella stanza durante il collegamento Skype.

Il più piccolo urta col girello la scrivania e la situazione si conclude solo con l’intervento di una donna – presubilmente la tata o la mamma dei piccoli – che trascina i piccoli incursori fuori dalla stanza.

C’è chi però non apprezza le gesta del padre. «Sarebbe stato meglio metterla in grembo e proseguire – critica un utente – questa scena non è divertente, è triste». La clip, diffusa sui canali social della Bbc, è diventata virale.