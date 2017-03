Fabio Rovazzi ha espresso un commento divertito sulla legge a lui dedicata. Una proposta del senatore Bruno Astorre sulla libera circolazione dei trattori è stata soprannominata legge Rovazzi, richiamando il più celebre verso di Andiamo a comandare. Nella canzone simbolo dell’estate 2016 Rovazzi cantava «Col trattore in tangenziale, andiamo a comandare». Una frase canticchiata da milioni di italiani, ed entrata ormai nel linguaggio comune. Il cantante e videomaker ha commentato con il Corriere della Sera la legge Rovazzi

Quando ho letto dell’accostamento ho riso molto, non me lo sarei mai aspettato. Mi fa piacere, vuole dire che la canzone è diventata nazionalpopolare a tutti gli effetti.

Rovazzi ha anche spiegato il significato del trattore in tangenziale.

Se becchi un trattore in tangenziale la coda è infinita: comanda chi lo guida. Ora però, speriamo che non lo guidino in troppi.

La proposta di legge soprannominata legge Rovazzi prevede nuove regole per l’acquisto e la circolazione dei trattori. Chi vuole guidare questo mezzo su terreni non agricoli e non di propria appartenenza deve essere un agricoltore di professione. Il disegno di legge Astorre cancella questo limite: immatricolazione e circolazione sulle strade diventerebbero possibili per tutti. La cancellazione di questo limite è motivata dalla fine del legame tra l’immatricolazione di un trattore e la concessione del gasolio agevolato per gli agricoltori.