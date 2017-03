L’oroscopo di marzo: i Pesci secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

PESCI

Bentornato Sole nel segno: nuovo giro, nuova corsa! Il ritorno del Sole nel segno è il vero inizio del “tuo” anno: è il momento di ripartire, di esprimere i giusti propositi di cambiamento e mettere a fuoco i contorni dei tuoi desideri più veri e profondi. Il seme dei cambiamenti più importanti, infatti, si forma dentro di te, attraverso desideri (pro)positivi e ben chiari: cosa vuoi diventare? Cosa è prioritario per te? Qual è il tassello che manca per una nuova felicità? C’è da dire che nelle ultime settimane, molti nati del segno queste domande se le sono poste in una chiave più “irritata”, animati dal desiderio di rimescolare le carte, di smuovere le cose e cambiare aria. Soprattutto chi vive un malcontento sul lavoro, nelle ultime settimane ha provato una certa insofferenza, condita da discussioni, litigi e musi lunghi.

A marzo, arriva il momento di fare “reset” e di recuperare una progettualità più chiara e propositiva. Anche perché fortunatamente a marzo il cielo si apre di occasioni e di possibilità e sarebbe un peccato farsele passare sotto il naso per distratti da tensioni e malumori. La prima parte del mese, infatti, risplende di un bellissimo “tandem” del Sole e Mercurio che rimettono in moto molte iniziative professionali e incrementa le possibilità di guadagno. Dal 10 marzo, poi, anche Marte forma un bellissimo sestile che intensifica i contatti, stimola nuove proposte, sostiene le trattative di lavoro e pone le basi per una nuova progettualità di lungo termine. Punta sulle giornate del 3, 7 e 16 per chiedere un trasferimento o un cambio di mansione, o per far sentire forte e chiara la tua voce riguardo situazioni economiche o contrattuali da risolvere. E non ti sarà difficile, perché i transiti di marzo ti rendono più “centrato”, con idee più chiare, obiettivi più a fuoco e strategie più concrete. C’è una nota di fondo nel tuo agire che alcuni potrebbero scambiare per aggressività ma che è pura determinazione, e che ti spinge a lottare con coraggio per prenderti ciò che ti spetta di diritto. In questo periodo, infatti, si risveglia il desiderio di essere riconosciuto e valorizzato per i tuoi meriti e per il tuo talento. Sono moltissimi i nati del segno che dalla fine di febbraio stanno chiedendo di più. E che, nella maggior parte dei casi, otterranno di più da qui alla fine del mese. O, se proprio non si riesce a trovare un accordo o una soluzione, inizieranno a guardarsi intorno per costruirsi un piano B, con consapevolezza, realismo e responsabilità. E’ qui che si vede quanto sei cambiato negli ultimi due anni, grazie agli insegnamenti di Saturno: non è più tempo di vittimismi da “incompreso” o di esplosioni di rabbia che non sono di grande aiuto.

Anche in amore c’è aria di cambiamento. Ciò che mi colpisce è che a cambiare è soprattutto il tuo modo di amare e di stare in relazione. C’era una volta, tanto tempo fa, in cui i Pesciolini-single non riuscivano a vedere i lati positivi della propria vita e della propria crescita personale senza un nuovo amore accanto. Ora, c’è un delfino che sa stare anche da solo/a e che proprio per questo va incontro alle nuove conoscenze in maniera più solida e centrata. C’è un delfino che non indossa più l’abito della crocerossina e che non si va più a cercare partner complicati, irrisolti, confusi e da consolare. Che non mette più da parte le proprie aspirazioni per l’altro. Che sa riconoscere i propri bisogni, chiedere i propri spazi e coltivare i propri progetti. Hai riscoperto una nuova capacità di vivere la coppia senza perdere il senso di te stesso come individuo, che ha bisogno dei suoi spazi e della sua indipendenza. Per questo, chi non comprende o non rispetta queste semplici e preziose nuove regole di base, viene cassato senza prove d’appello. Per questo motivo, nonostante a marzo il cielo sia fertile e generoso di occasioni d’incontro, molti single del segno potrebbero essere più “esigenti” e non dare per “buona la prima”. La prima parte del mese è la più ricca e generosa di socialità e di occasioni: abbasso le «resistenze» e buttati nella mischia, soprattutto tra il 3 e l’8. Le coppie solide vanno avanti alla grande. Se il mese scorso c’è stata qualche preoccupazione economica che ha spinto alcune coppie a ridimensionare un progetto, il cielo di marzo consente di rimpinguare le casse con una boccata d’aria che rilancia l’ottimismo.

Marzo, insomma, è tempo di nuove partenze, è il momento di riformulare la rotta di un nuovo viaggio per mettere a fuoco dove vuoi andare e dove, invece, non vuoi più andare. Dopo l’estate, Giove entrerà in trigono dallo Scorpione formando il primo aspetto favorevole da molti anni a questa parte del pianeta della fortuna, della crescita e dell’abbondanza. Giove in Scorpione per te significa espansione, allargamento dei tuoi orizzonti e superamento dei confini. Significa fare ciò che non hai mai potuto fare prima, e andare in “luoghi” dove non sei mai stato, tra nuovi progetti, talenti che si risvegliano illuminati e scaldati da energia e fortuna. Alla fine dell’anno, poi, Saturno (pianeta del rigore, della crescita e delle responsabilità) lascerà finalmente la quadratura, mettendo la parola “fine” a questa lunga palestra di vita durata quasi tre anni, così preziosa e formativa ma anche così faticosa. Ecco perché i desideri e la rotta dei cambiamenti che stai impostando adesso è così importante: perché nel nuovo capitolo di vita che inizia adesso, come diceva Walt Disney, “se puoi sognarlo, puoi farlo!”.

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.