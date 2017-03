L’oroscopo di marzo: lo Scorpione secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

SCORPIONE

Dopo un mese di febbraio affaticato e zoppicante, riporta in alto i livelli energetici, la creatività e la voglia di fare! Per le prime tre settimane, infatti, il Sole e Mercurio percorrono i gradi del segno amico dei Pesci, formando un bellissimo trigono che riaccende creatività e voglia di star bene. E’ un cielo che rimette in moto moltissime situazioni lavorative che a febbraio sembravano ferme o seriamente rallentate.

Ma più di ogni altra cosa, il cielo di marzo aiuta a chiarirsi le idee. Il “problema” peggiore di febbraio è stata forse una forte confusione sugli obiettivi: potresti aver sentito istintivamente che una certa situazione affettiva o lavorativa è ormai stantia, che non ti rispecchia più fino in fondo o che semplicemente vuoi di più, ma non era chiaro in cosa consistesse questo “di più”. Ora diventa più facile capire cosa vuoi e cosa invece non vuoi, cosa ti consente di tirar fuori ciò che hai dentro e cosa invece soffoca la tua espressione. E questa maggiore chiarezza rappresenta il giusto trampolino di lancio per alcune scelte che molti nati del segno faranno nelle prossime settimane. Da ottobre, Giove entrerà in Scorpione con il fragore di un Big Bang: per moltissimi sarà una vera e propria nuova partenza, ingresso in una nuova vita. Questa luce di novità già si intravede all’orizzonte, ancora avvolta nelle nebbie di una certa confusione. Questa nuova auto-consapevolezza ti aiuta a formulare i giusti desideri o – se vogliamo riportare il discorso su un piano di maggiore concretezza – le giuste richieste al tuo datore di lavoro. O al partner.

Idee più chiare e desideri più a fuoco, quindi, in un mese che spinge a non accontentarsi ma al contrario a dare una smossa alle cose. L’unica cosa che mi sento di consigliarti è di non eccedere con i toni e mantenere un atteggiamento diplomatico nella seconda metà del mese. Dal 10 marzo, infatti, Marte entra in opposizione dal Toro, con un transito che potrebbe creare qualche nervosismo soprattutto nei rapporti con soci e collaboratori o nei rapporti affettivi con il partner. C’è il rischio di essere meno tolleranti, di perdere la pazienza per un nonnulla e agire più di pancia che di testa. Ogni transito ha la sua “funzione”, e lo scopo di quest’opposizione di Marte è spingerti a raggiungere i giusti “accordi” con gli altri, trovando il giusto contemperamento tra le tue e le loro esigenze. E questo non sempre è facile, soprattutto perché in questo periodo potresti non riconoscere e accettare di buon grado l’altrui autorità. Soprattutto se svolgi un’attività dipendente, cerca di non creare inutili attriti che possano compromettere il rapporto con un superiore o con il capo. Questa necessità di trovare i giusti “compromessi” non riguarda solamente i rapporti interpersonali con capi, colleghi e collaboratori, ma potrebbe toccare anche le caratteristiche di un tuo progetto, da riadattare, modificare o ridimensionare perché possa funzionare. O la necessità di ottenere permessi, licenze o altre autorizzazioni che richiedono tempi più lunghi del previsto.

Ma andiamo ancor più in profondità. Alcuni compromessi e piccoli intralci a marzo hanno proprio lo scopo di cui parlavo all’inizio: permetterti di chiarirti le idee. Se ti riconosci fino in fondo in un’attività o in un progetto, se ci credi fino in fondo, non ti ferma nessuno. Se un’attività rispecchia il tuo talento e le tue aspirazioni, allora vale la pena di trovare un compromesso. Se una relazione affettiva è viva e forte e rappresenta ciò che desideri, il modo di venirsi incontro si trova. Altrimenti, si va avanti puntando a qualcosa di nuovo.

Anzi, visto che ho toccato il tema delle relazioni affettive, diciamo subito che marzo è un mese costellato da qualche tensione di coppia. Un po’ dipende dallo stress lavorativo che di quando in quando guasta l’umore. Un po’, però, dipende anche dal fatto che in questo periodo molti nati del segno hanno la sensazione di sobbarcarsi sulle spalle tutto il «peso» della gestione dei figli e del ménage familiare, e questo può innescare liti furibonde soprattutto intorno al 24. Chiedere all’altro di essere più presente è lecito ma, se vogliamo dirla tutta, spesso ti fai carico di ogni responsabilità per eccesso di controllo. Come puoi pretendere una divisione più equa se poi fai sempre tutto tu? «Responsabilizzare» significa anche fare meno, dare spazio all’altro di manifestarsi. Altrimenti può sembrare sfiducia. Nei prossimi mesi lo capirai meglio.

Per i cuori solitari, la prima parte del mese è la più interessante, grazie al bellissimo trigono di Mercurio che ravviva la socialità e moltiplica le occasioni d’incontro. Occorre però anche saperle vedere: molti single del segno, infatti, da qualche tempo hanno gli occhi puntati su prede difficili, non del tutto libere (o in alcuni casi palesemente impegnate) o poco disposte a impegnarsi. E, nel frattempo, gli passano accanto altre occasioni delle quali non si accorgono neppure. Sei un segno “fisso”, quando ti metti in testa una cosa è quasi impossibile farti cambiare idee, soprattutto se si tratta di una “sfida” d’amore, dove sai bene che chi la dura, la vince. Ma, detto tra noi, sei proprio sicuro che ne valga la pena?

Come vedi, i transiti di marzo hanno un comune denominatore: da un lato introducono nuove occasioni e opportunità nella tua vita professionale e affettiva. Dall’altro, ti spingono a confrontarti con alcune domande che si rivelano fondamentali per accogliere al meglio l’arrivo di Giove in autunno: “cosa voglio realmente? cosa fa per me? in cosa mi rispecchio? per cosa vale la pena di lottare?”. Da ottobre avrai tra le mani la Lampada di Aladino: per esprimere i giusti desideri devi conoscerne esattamente i contorni.

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.