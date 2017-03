L’oroscopo di marzo: il Leone secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

LEONE

Marzo è l’Ottavo mese del tuo Giro intorno all’anno, e ne rappresenta una tappa molto importante: è il mese delle trasformazioni, nel corso del quale sarà importante andare a fondo delle cose, passare al vaglio rapporti personali e professionali, e intervenire con decisione modificando gli “assetti” che non sono più giusti per te.

Ti lasci alle spalle le fatiche e le verità dell’anti-compleanno, che a febbraio ti ha spinto a passare al setaccio e guardare in controluce la tua vita alla ricerca di tutto ciò che ormai sta lì solo per abitudine, o che rappresenta un freno al tuo cammino di crescita. Ne esci con una consapevolezza nuova e con idee più chiare: sai perfettamente cosa realmente fa per te, su cosa valga la pena di investire, e cosa invece si può anche lasciare lungo la vita come la vecchia pelle di un serpente che deve necessariamente cadere per mostrare la nuova pelle sottostante. Non ti sorprendere, quindi, se a marzo alcuni progetti, alcune iniziative personali o alcuni rapporti interpersonali ti appariranno ormai lontani dal cuore dei tuoi desideri, se ti troverai ad accantonarli per fare spazio ad altro. E’ il mese delle “grandi pulizie”, che servono a ricreare superfici libere e sgombere, presupposto indispensabile per accogliere ciò che di nuovo la vita ti porterà nei prossimi mesi.

Marzo è un mese sostenuto da intenzioni più chiare, idee più a fuoco e da una grande determinazione. Per molti nati del segno giunge il momento di raccogliere i frutti degli sforzi degli ultimi sei mesi, spesso ripagati anche con nuove proposte e occasioni per essere valorizzati. Il cielo è praticamente tutto a favore del segno. L’unica “nota stonata”, se così la vogliamo chiamare, è la quadratura di Marte dal segno del Toro attiva dal 10 marzo. Non lo definirei un transito “negativo”, perché anzi rappresenta un prezioso stimolo a combattere e sgomitare sul lavoro, pretendendo il giusto riconoscimento del proprio valore. Fai solo attenzione a non eccedere con questo spirito determinato e combattivo, scaldare troppo i toni delle discussioni con capi o referenti importanti di lavoro. Diciamo che in questo periodo non vedi di buon occhio l’altrui autorità, non sopporti di dover rendere conto o sottostare alle decisioni di altri, e questo può far scattare una parolina di troppo, compromettere un rapporto lavorativo o far saltare una trattativa importante. Il cielo è assolutamente favorevole, la posta in gioco è alta e in questo periodo è importante agire nel tuo interesse piuttosto che reagire con rabbia allo stimolo di una provocazione. Semaforo verde anche per gli imprenditori e per chi svolge un’attività commerciale: con Mercurio in aspetto favorevole, in questo periodo si possono azzardare nuovi investimenti e manovre finalizzate ad allargare il giro degli affari fuori dalla cerchia abituale, magari puntando la prua verso altre città. Il cielo di marzo favorisce anche le compravendite, le cessioni e l’inizio di attività con nuovi soci. Gli ultimi dieci giorni del mese sono davvero forti.

E con un cielo lavorativo così dinamico, è normale che almeno per la prima metà del mese il cuore passi un po’ in secondo piano. Il tempo è poco, gli impegni si rincorrono forsennati e spesso si finisce per parlare di lavoro anche a casa o fuori orario. Le coppie forti non temono nulla, e anzi ritrovano anche il giusto ottimismo per mettere in cantiere un progetto che lo scorso anno è stato rimandato in attesa di tempi migliori.

Qualche dubbio serpeggia invece tra gli incontri recenti: molti nuovi amori sono un po’ complicati da gestire, forse a causa di una distanza o perché l’altro è lontano dalla cerchia delle frequentazioni abituali. In altri casi, perché l’altro potrebbe essere impegnato o sedere alla scrivania accanto alla tua in ufficio: occhio! La seconda parte di marzo è sicuramente la più ricca e movimentata: attorno al 28 potrebbero esserci notizie sorprendenti o innamoramenti repentini per i single.

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.