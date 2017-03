L’oroscopo di marzo: il Cancro secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

CANCRO

In questo periodo, il Cancro si sente un po’ al bivio. Diciamo che questo nuovo anno per molti nati del segno è iniziato portando più dubbi che certezze. Molti hanno iniziato a maturare una certa insoddisfazione verso la vita o il lavoro di sempre, spinti da un certo desiderio di cambiare aria, dedicarsi a cose nuove e magari anche città. In molti casi, i dubbi non riguardano tanto il lavoro in sé, quanto alcune “modalità” ne rappresentano il contorno: stress, nervosismo, o condizioni economiche inadeguate che glielo rendono più “antipatico”.

Fatto sta che questi primi mesi dell’anno sono stati un po’ bloccati, divisi tra la voglia di smuovere e cambiare le cose, e la paura di fare un passo falso o di lasciare il certo per l’incerto. Le abitudini e le sicurezze rappresentano un “rifugio” ma possono diventare anche una “gabbia” dalla quale poi è difficile uscire, e negli ultimi mesi questa ambivalenza l’hai sentita più forte che mai. Da marzo, invece, il Cancro cambia polarità: riprende in mano il timone delle proprie scelte e ritrova un po’ della sua grinta. Complici il Sole e Mercurio, che per buona parte del mese sostengono il segno con un bellissimo trigono dai Pesci, si scioglie quella sensazione di non poter cambiare le cose, finisce un periodo costellato di “rassegnazione” e diventa più facile trovare la via d’uscita da una situazione stagnante.

Molti lavoratori dipendenti trovano il coraggio necessario a chiedere ai propri datori di lavoro un miglioramento nelle condizioni di lavoro, molti rinegozieranno e rinnoveranno contratti a condizioni più vantaggiose. Chi non ottiene ciò che sa di meritare, invece, inizia a pensare seriamente di cambiare strada. E’ un Cancro che si rende conto che per il solo fatto che finora le cose siano state in un certo modo, non è detto che debbano rimanere così per sempre. Più in generale, le cose inizieranno ad andare meglio, con meno fatica e più rendimento. Insomma, è un po’ come levare il freno a mano alla vita e vedere che il motore sforza meno e che con lo stesso consumo di carburante si può fare molta più strada.

Nella prima metà del mese, Marte in quadratura dalla Decima casa della carriera rende piuttosto “battaglieri”, e come dicevo questo può dare la giusta spinta a chi ha qualcosa da chiedere (una promozione, un trasferimento, etc.). Attenzione però a non eccedere nei toni: in questo periodo, mal tolleri le interferenze nei tuoi progetti, e ancor meno le imposizioni e le manifestazioni di autorità da parte degli altri. Non c’è nulla di male, ma quando una certa “autorità” dipende dall’inquadramento gerarchico del lavoro, occorre ingoiare qualche rospo.

Anche in amore, quello di marzo è un cielo che smuove le cose e stimola scelte più coraggiose e radicali. Per le coppie più solide e forti arriva il momento di mettere in cantiere un progetto più ambizioso di vita insieme. In molti casi, si tratta di progetti che riguardano la casa (un inizio di convivenza, una nuova casa più bella, un trasferimento) oppure un nuovo figlio. Sono progetti che da qualche tempo stanno lì, accanto al cuore, frenati dal timore che il momento non fosse ancora quello giusto, magari a causa di un lavoro che ancora procede tra alti e bassi, vuoi per le economie che ancora non sono abbastanza solide, vuoi anche solo per un pizzico d’ansia verso un sistema di nuove responsabilità. Da marzo, il Cancro comincia a pensare che il momento giustosia arrivato. Per le coppie che invece attraversano ormai da tempo le acque di una crisi, arriva il momento di tentare di rimettere le cose in carreggiata, o di prendere strade separate.

Anche in questo caso, ciò che ci interessa è questo cambio di polarità nel cielo del tuo segno, che non ti consente più di accontentarsi delle cose per come sono, ma ti spinge a lottare per cambiarle e migliorarle. Con Mercurio a favore, gli incontri dei cuori solitari sono più intriganti soprattutto nelle prime due settimane: anche in questo caso, però, t’invito alla prudenza e ad aprirti solo con chi ti merita.

Insomma, c’è una costante che percorre tutto il tuo oroscopo: la riscoperta della tua capacità di cambiare le cose e di imprimere alla tua vita il tocco che desideri. Dopo mesi trascorsi ad accettare la vita più passivamente, si risvegliano finalmente quella grinta e quell’intraprendenza che il tuo segno tiene un po’ nascoste ma che sa tirare fuori al momento giusto. Se hai letto le Previsioni 2017, sai perfettamente che quest’anno ti chiede di fare un passo in una nuova direzione e sbarcare su un nuovo continente di opportunità e occasioni di crescita. Per farlo, occorre un pizzico di coraggio, necessario a muovere un passo fuori dalle sicurezze e dalle abitudini di sempre. Ecco: per molti nati del segno, quel primo passo è ora, sotto il cielo di marzo.

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.