Francesca Immacolata Chaouqui: «Dj Fabo è un vigliacco»

Continua a riempirsi la rubrica del “meglio stare zitti ma”. Dopo Mario Adinolfi qualcun altro commenta la morte di Fabo, cieco e tetraplegico da pocco deceduto in una clinica svizzera dove si pratica l’eutanasia. A parlare stavolta è Francesca Immacolata Chaouqui, via facebook:

Io sto con quelli che lottano. Come mia zia per 68 anni su una sedia a rotelle. Come la mia maestra delle elementari per 20 anni a letto a somministrare speranza a chiunque andasse a trovarla.

Sto con i padri e le madri di chi è immobile eppure non si arrende. Sto con la vita. Che comunque sia è sempre degna di essere vissuta.

E DJ Fabo è un vigliacco non un eroe.

Gli eroi sono quelli che restano, quelli che sperano, quelli che nonostante tutto vanno avanti senza mollare mai.

Mai.

Gli eroi sono i medici che salvano la vita, comunque essa sia. Non chi somministra la morte travestita da libertà.

Io sto dalla parte delle vita. E voi?