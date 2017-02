La giornalista Sky svela il finale di La La Land, e su Twitter non la prendono bene | SPOILER

Alert spoiler La La Land: non leggere se non vuoi scoprire il finale del film.

Gli appassionati di cinema non amano gli spoiler. E non la prendono bene quando qualcuno distrattamente svela il finale di un film. È quanto accaduto durante la notte degli Oscar 2017. Una giornalista di Sky Denise Negri nel corso della diretta della cerimonia ha spoilerato La La Land, la pellicola favorita con ben 14 nomination (musical scritto e diretto da Damien Chazelle, che ha poi conquistato 6 riconoscimenti), affermando che la storia d’amore «finisce male».

SPOILER LA LA LAND SU SKY NELLA NOTTE DEGLI OSCAR, REAZIONI SU TWITTER

I telespettatori hanno ovviamente si sono subito accorti dell’anticipazione. Sui social network in molti hanno manifestato il proprio disappunto. «Per fortuna che l’ho visto La la land, sennò finale rovinato…», ha scritto qualcuno. E un altro utente, ironicamente: «Appena spoilerato il finale di La La Land su… complimenti!». Un avvertimento: «Ma magari evitate gli spoiler! Non tutti hanno visto i film in gara!». E ancora ironia: «grazie per lo spoiler. Davvero».

Ecco alcuni tweet:

(Foto di copertina da archivio Ansa)