Luigi Di Maio: «Democratici e Progressisti? I partitini cercano il 3% e 10/16 seggi» | VIDEO

LUIGI DI MAIO SU STADIO A ROMA, DEMOCRATICI E PROGRESSISTI E PRIMARIE PD

«Democratici e Progressisti? I partitini a destra e a sinistra cercano il 3% e 10/16 seggi in Parlamento, queste sono le stime. È una scommessa per avere un posto in paradiso». È quanto dichiarato sul nuovo partito della sinistra (promosso da Roberto Speranza ed Enrico Rossi) da Luigi Di Maio, a margine di un incontro in un negozio rilanciato grazie al microcredito M5S, a Scafati (in provincia di Salerno). Il vicepresidente della Camera ha parlato anche del Pd: «Le primarie? Io dal Partito Democratico mi sono allontanato più di dieci anni fa proprio perché le guerre tra correnti non mi hanno mai affascinato. Non voto alle primarie Pd perché non mi riconosco in quel partito. Tengono in ostaggio il Paese». Sul nuovo stadio della Roma, invece: «Finalmente possiamo tornare ad affrontare altri temi».

guarda il video:

(Immagine: frame da video di Giornalettismo)