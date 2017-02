La Casa Bianca ha escluso un numero di giornalisti da un incontro privato nell’ufficio del portavoce di Donald Trump, Sean Spicer, che ha sostituito la conferenza stampa che ogni giorno si tiene all’interno della James S. Brady Press Briefing Room e viene trasmessa online. Tra le testate a cui è stato vietato l’accesso ci sono Cnn, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, the Daily Mail, BBC, the Los Angeles Times and the New York Daily News.

QUALI SONO I GIORNALI ESCLUSI DAL BRIEFING ALLA CASA BIANCA

In segno di protesta AP e il magazine Time non hanno partecipato all’incontro. Le testate escluse sono state spesso attaccate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spicer ha preferito dare accesso a diversi giornali conservatori come Breitbart, The Washington Times e One America News Network. I network ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters and Bloomberg non hanno invece avuto alcun problema di accesso. L’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca ha fortemente criticato la decisione del portavoce. Finora la Casa Bianca non ha commentato, ma in una mail inviata oggi alle 12 ai giornalisti si segnalava un cambiamento dei programmi. Addio al classico streaming: via all’incontro, senza la presenza delle telecamere alle 13.30. Una scelta repentina anche perché ieri sera fu inviata la classica mail con l’accesso ai network.