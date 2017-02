Isola dei Famosi: Giulia Calcaterra rischia di esser lasciata a sua insaputa

Giulia Calcaterra, naufraga de Isola dei famosi 2017 rischia di perdere il suo fidanzato. L’ex velina di Striscia la Notizia sta passando molto tempo con un altro naufrago, il modello siciliano Simone Susinna. Un atteggiamento che potrebbe aver fatto innervosire Diego, il suo fidanzato.

GIULIA CALCATERRA FIDANZATO A RISCHIO: LA COLPA?

Un’inviata di Pomeriggio 5 nella puntata del 23 febbraio è andata a cercare Diego. E pare che il ragazzo sia intenzionato a chiudere la relazione. Giulia non sa nulla di quello che sta succedendo in Italia. Il suo fidanzato non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Lui, piemontese, è un istruttore subacqueo e sta con Giulia Calcaterra da oltre due anni. Una coppia bellissima. Giulia si è detta innamoratissima di Diego. Lo ribadì lei stessa a Domenica Live, prima della partenza per l’Isola.

(foto copertina Fb L’Isola dei famosi)