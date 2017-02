La Nasa, o meglio la squadra capitanata dall’astronomo Michael Gillon dello Star Institute dell’Università di Liegi, ha scoperto un sistema solare con sette pianeti simili alla Terra, alcuni dei quali potenzialmente in condizioni in cui si potrebbe (aggiungiamo potrebbe) esser trovata vita. La gente su Facebook ha accolto la novità e l’importante scoperta scientifica con giubilo e soprattutto saggezza.

Per raggruppare l’enorme ondata di felicità abbiamo preferito raggruppare i commentatori, teologi, astronauti, esperti di sci-fi, in alcune macroaree.

E allora la fame nel mondo? E tutti i soldi sprecati? Che ci serve? Il benaltrista corre, a suo rischio e pericolo, il rischio di esser blastato da altri utenti per la sua ottusità verso il nuovo. Cita gli enormi problemi quotidiani non curante di cosa realmente stia commentando.

«Spettacolo!! Ora possiamo continuare a sbattercene altamente dell’inquinamento, deforestazione, alterazioni bioclimatiche, etc. Quando saremo completamente al collasso i ricchi e potenti andranno a portare distruzione anche lì», spiega un utente. Ecco, il disfattista arriva sul più bello. Distrugge le torte alle feste di compleanno, insomma: fosse per lui la fine è vicina.

Secondo me è una bellissima notizia, mi piace pensare che i dinosauri possano aver avuto un’ altra possibilità e magari non ci siano per forza esseri umani pronti alla distruzione totale solo per guadagnare quattro soldi. (Alessandra)