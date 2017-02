Beppe Grillo: «Ho pronta una App per valorizzare i tassisti»

Un corso di formazione e una App da inserire a bordo delle autovetture per trasformare il percorso in Taxi in un’esperienza di conoscenza della città. Mentre i tassisti si scontrano con la polizia in pieno centro a Roma Beppe Grillo parla della sua app nel corso di un incontro con i senatori a Roma.

BEPPE GRILLO: IL TASSISTA VA VALORIZZATO

«Il tassista – ha spiegato Grillo – va valorizzato perché è il biglietto da visita della città più bella del mondo: ho lanciato l’idea di un piccolo corso di formazione che li convinca anche ad avere delle macchine perfette. Inoltre abbiamo fatto un software per il quale chiunque salga in Taxi possa sentire la descrizione dei monumenti che vede durante il percorso». Lo strumento da la possibilità di pagare la corsa in qualsiasi modo e sapere in anticipo il costo del viaggio.

