Michele Emiliano non lascia il PD. Il presidente della Puglia oggi sarà presente alla direzione nazionale che avvierà formalmente il congresso, dopo le dimissioni di Matteo Renzi e la mancata sostituzione del segretario da parte dell’Assemblea nazionale. In questi giorni Emiliano ha rappresentato la parte più dialogante della minoranza pronta alla scissione. Dopo il durissimo intervento svolto al teatro Vittoria sabato scorso, con parole anche più severe rispetto a quelle di Enrico Rossi e Roberto Speranza, il presidente della Puglia era intervenuto a sorpresa durante l’assemblea nazionale per esprimere la sua volontà di trovare una soluzione. Le parole di Emiliano avevano stupito tutti, con un ancora più sorprendente cinque dato a Renzi, in evidente imbarazzo insieme a Matteo Orfini. Pochi minuti dopo però aveva firmato un comunicato congiunto in cui ribadiva la coesione con Speranza e Rossi, ribadendo come fosse Matteo Renzi a voler la scissione. Oggi l’ennesimo colpo di scena. Emiliano sarà in direzione, interverrà e annuncerà la sua intenzione di rimanete nel PD, probabilmente candidandosi alla carica di segretario.