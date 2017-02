Mafia, sei in manette in blitz a Trapani: arrestato il boss di Alcamo Ignazio Melodia

La Polizia di Stato e la Dia (Direzione investigativa antimafia) di Trapani stanno eseguendo sei arresti nell’ambito di una indagine sulla famiglia mafiosa di Alcamo (in provincia di Trapani). Arrestato insieme ad altri cinque uomini d’onore il capo mandamento Ignazio Melodia. Sarebbe stato affiliato a Cosa Nostra dal boss latitante Matteo Messina Denaro (ritenuto l’erede di Bernardo Provenzano e Totò Riina).

MAFIA, ARRESTATI SEI UOMINI D’ONORE

I reati contestati sono di associazione mafiosa, estorsioni a imprenditori e condizionamento delle elezioni comunali di Alcamo (comune di circa 45mila abitanti a 50 km sia da Palermo che da Trapani).

Ignazio Melodia, 50 anni, è stato più volte inquisito per mafia. È indicato dagli investigatori come vicino a Messina Denaro. Il padre di Ignazio, Diego Melodia, è uno dei capostipiti dell’omonima famiglia mafiosa alcamese, condannato tra l’altro a 17 anni e tre mesi nell’ambito dell’indagine ‘Cemento libero’ che portò a 11 arresti ed al sequestro di un impianto di produzione di calcestruzzo del valore di un milione di euro. Anche Ignazio Melodia, che avrebbe preso il posto dell’anziano padrino alla guida del mandamento mafioso, era stato condannato a 8 anni per mafia nel marzo del 2010.

I dettagli dell’operazione di oggi saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 in Questura, a Trapani.

(Foto da archivio Ansa)