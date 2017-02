Milano, bruciate tre palme a Piazza Duomo

Tre palme installate di recente in Piazza Duomo a Milano sono state parzialmente bruciate, una più delle altre, la scorsa notte. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare chi ha compiuto il gesto

Secondo una prima ricostruzione,l’incendio sarebbe stato fatto intorno alla mezzanotte. Prima sarebbe stato molto difficile con i presidi fissi di Polizia e Carabinieri nei dintorni.

MILANO PALME BRUCIATE A PIAZZA DUOMO

L’installazione dell’architetto Marco Bay per Starbucks resterà nella celebre piazza per tre anni. Lo spazio già riservato dalle aiuole, dietro al monumento a Vittorio Emanuele II, ha deastinato perplessità e polemiche tra i cittadini. Ora però sono entrati in azione i vandali. A perderci è il verde della storica piazza milanese.

(foto copertina da Fb Comune di Milano)