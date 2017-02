Con oltre 11 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, Francesco Gabbani ha conquistato anche l’Europa.

Occidentali’s Karma, infatti, piace così tanto che è stata sottotitolata da alcuni suoi simpatizzanti anche in inglese ed in spagnolo.

Adesso è proprio vero: TUTTI cantano Sanremo.

Europa compresa.

El mono desnudo baila!