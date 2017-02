Burger King e l’Adults Meal per San Valentino

Tra le iniziative più curiose che hanno caratterizzato il San Valentino appena passato c’è stata sicuramente quella di Burger King che solo sul territorio israeliano ha lanciato un menù destinato a un pubblico adulto e acquistabile solo in una fascia oraria ristretta. Chissà se la strategia di marketing avrà dato i suoi frutti e se in futuro esperimenti di questo tipo saranno tentati in altri paesi?

La notizia è stata ripresa sul sito si gossip Bitchy.

Burger King ha lanciato “Adults Meal”, il menù che regala giocattoli sessuali (VIDEO) Burger King Israele ha creato l’Adults Meal, un menù speciale per San Valentino e acquistabile soltanto da maggiorenni.

La scatola include due Whoppers, due sacchetti di patatine fritte, due birre e un giocattolo per adulti.

Il prossimo anno esigo che la stessa cosa venga fatta nei Burger italiani!

Se vuoi conoscere altre curiosità sul gossip clicca qui.

fonte foto Youtube