Terza puntata dell’Isola dei famosi 2017 in onda lunedì 13 febbraio in prima serata su Canale 5. A rischio eliminazione sono i concorrenti Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini. Dopo l’espulsione per aver violato il regolamento Andrea Marcaccini sarà presente in studio. Con lui Dayane Mello, prima concorrente eliminata nel reality.

ISOLA DEI FAMOSI 2017 ANTICIPAZIONI TERZA SERATA E ASCOLTI DRAMMATICI

Chi sostituirà Andrea Marcaccini? Non è ancora chiaro. Forse lo scopriremo stasera stesso. Quello di cui si parlerà, oltre del marchigiano, sono i flirt nati sulla sabbia dell’Hounduras. Malena e Moreno sembrano molto, molto vicini. Stefano Bettarini, in collegamento in diretta, monitorerà le prove che porteranno i naufraghi a nuova Isola: l’Isola Dei Metalli. Intanto però quello che preoccupa Mediaset sono gli ascolti dell’isola, più bassi. Per la prima puntata si è raggiunto il 21,95% di share e 4.150.000 telespettatori (nel 2016 eravamo al 23,44%). Per la seconda puntata i Bastardi di Pizzofalcone danno filo da torcere ad Alessia e i suoi. La fiction rai ha raggiunto il 27% di share mentre su Canale 5 l’Isola del Famosi ha seganto 3,7 milioni di telespettatori con il 19% di share.

(foto copertina Fb L’Isola dei famosi)