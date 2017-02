Sanremo 2017, Gabbani ha vinto grazie al televoto. Per gli esperti primo Ermal Meta

A 12 ore dalla vittoria di Francesco Gabbani con la canzone ‘Occidentali’s karma’ al 67esimo Festival di Sanremo emerge che il cantautore toscano ha battuto gli altri artisti in gara grazie al televoto. Il risultato finale (così come già avvenuto per la finale dei cantanti ‘nuove proposte’) è stato determinato dal televoto per il 40%, dalla giuria degli esperti per il 30% e dalla giuria demoscopica per il 30%.

SANREMO 2017, CLASSIFICHE SECONDO TELEVOTO, ESPERTI E GIURIA DEMOSCOPICA

Ebbene, pubblico da casa, esperti e giuria demoscopica hanno espresso graduatorie diverse sui tre cantanti sul podio: Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia (classificatasi al secondo posto) e Ermal Meta (terzo). Per la giuria demoscopica è risultata prima la Mannoia (con il 38%), secondo Gabbani (con il 33%), e terzo Meta (con il 29%). Per gli esperti invece: Meta primo (44%), Gabbani secondo (29%), Mannoia terza (27%). Per il televoto, infine, Gabbani si è piazzato al primo posto (44%), Mannoia al secondo (33%) e Meta al terzo (23%).

Complessivamente Sanremo 2017 ha consegnato la vittoria finale a Francesco Gabbani con il 36% di preferenze (tra televoto, giuria demoscopica e giuria degli esperti). Seconda Fiorella Mannoia con il 33% dei voti e terzo Ermal Meta con il 31%.

SANREMO 2017, QUANTO È COSTATO IL FESTIVAL E QUANTO HA RICAVATO

Ma il giorno dopo la chiusura del Festival arrivano dati interessanti anche relativi al costo e ai ricavi della manifestazione musicale sanremese. Sanremo 2017 ha registrato «a fronte di un costo di circa 15,5 milioni di euro» una crescita della «raccolta pubblicitaria netta su tv, radio e online» a «22/23 milioni di euro, pari a circa 26 milioni di raccolta lorda, con un +7% rispetto all’anno scorso». Lo ha spiegato il direttore di Raiuno Andrea Fabiano nella conferenza stampa finale. Gli altri ricavi commerciali, come la vendita dei biglietti, sono stati superiori al milione di euro e hanno registrato un +15%.

