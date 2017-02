Ascolti Sanremo 2017, leggero calo nella quarta serata: 9,9 milioni di spettatori e 47,1% di share

Ascolti Sanremo 2017. Leggero calo di nella quarta serata del Festival, che ha ottenuto in media 9 milioni 887mila di spettatori e il 47,1% di share. Un dato comunque ancora molto positivo per Carlo Conti e Maria De Filippi (che hanno portato a casa ottimi risultati già nelle prime tre serate della manifestazione musicale) e in linea con i numeri della passata edizione. Nel 2016 la quarta serata del Festival di Sanremo aveva ottenuto in media 10 milioni 164mila spettatori, pari al 47,81% di share.

Nel dettaglio, la prima parte della quarta serata di Sanremo 2017 (dalle 21.13 alle 23.53) è stata mediamente seguita da 11 milioni 674mila spettatori, pari al 45.7% di share. La seconda parte invece (dalle 23.57 all’1.17) ha conquistato 6 milioni 177mila spettatori, ovvero il 53,2% di share. Nel 2016 la prima parte della quarta serata del Festival aveva avuto 12 milioni 201mila spettatori con il 46,05% di share e la seconda parte invece 6 milioni 414mila spettatori con il 55,20% di share.

ASCOLTI SANREMO 2017, PRIMA SERATA

La prima serata del terzo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti (in onda martedì 7 febbraio) ha ottenuto dati di ascolto da record: in media 11 milioni 374mila spettatori, ovvero il 50,4% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della manifestazione era stata di 11 milioni 134 mila spettatori, pari al 49,48% di share. I dati auditel del debutto 2017 sono stati i migliori registrati negli ultimi 12 anni. Un risultato migliore alla prima serata del Festival di Sanremo risale al 2005, quando sul palco dell’Ariston c’erano Paolo Bonolis e Antonella Clerici. Fu registrato uno share del 54,10%.

ASCOLTI SANREMO 2017, SECONDA SERATA

Nella seconda serata (mercoledì 8 febbraio), gli spettatori sono stati in media 10 milioni 367mila, pari al 46,6% di share. Un dato di ascolti ancora molto positivo ma più basso rispetto al 2016, quando la media della seconda serata di Sanremo ottenne 10 milioni 748mila spettatori, il 49,91% di share. Dal 2005 aveva fatto meglio in valori assoluti solo il Festival 2013, condotto da Fabio Fazio. Quella volta la seconda serata conquistò 11 milioni 330mila spettatori di media e uno share del 42,89%.

ASCOLTI SANREMO 2017, TERZA SERATA

Numeri estremamente positivi, infine, erano stati rilevati anche per la terza serata del Festival (giovedì 9 febbraio): 10 milioni 420mila spettatori in media e 49,7% di share. La terza serata di Sanremo 2016 aveva ottenuto invece in media 10 milioni 462mila spettatori, pari al 47,88% di share.

(Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)